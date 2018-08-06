Sun Pharmaceutical приобретает японскую компанию Pola Pharma

Как отметила исполнительный вице-президент Sun Pharmaceutical Кирти Ганоркар , эта сделка вполне соответствует стратегии компании, направленной на укрепление глобального дерматологического бизнеса.

Pola Pharma, входящая в POLA ORBIS Group, производит и продает в Японии брендированные и дженериковые препараты. Компании принадлежат два предприятия в Японии по производству препаратов для наружного применения и инъекционных лекарственных средств.

Японская компания завершила 2017 г. с убытком 7 млн долл. при консолидированном объеме продаж 108 млн долл.

Сделку планируется завершить к 31 января 2019 г.

Sun Pharma вышла на японский рынок в 2016 г. в результате приобретения прав на 14 рецептурных брендов у швейцарской Novartis («Новартис») за 293 млн долл.

По оценкам экспертов IQVIA, объем японского фармрынка составляет 84,8 млрд долл. Это примерно 7,5% глобального рынка лекарств (1,13 трлн долл.).

Sun Pharma принадлежат 42 производственных предприятия во многих странах мира. На зарубежные рынки приходится 68% объема продаж компании.