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SuperJob назвал зарплатный...

SuperJob назвал зарплатный минимум и максимум заместителей заведующих аптекой в августе

06.08.2024
18:01
Дина Коблова
Зарплаты заместителей заведующих аптекой в крупных городах России в августе 2024 года стартуют от 40 тыс. руб. Меньше всего получают в Омске, Перми и Волгограде. Минимальная зарплата на этой должности в Москве — 65 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 57 тыс. руб.
Фото: 123rf.com

Сервис SuperJob изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Заместитель заведующего аптекой» в августе 2024 года. Зарплатный максимум на этой должности в Москве достигает 170 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — 150 тыс. руб., в Екатеринбурге — 135 тыс. руб.

На высокий уровень дохода на позиции заместителя заведующего аптекой могут претендовать кандидаты с аналогичным опытом работы от двух лет. Преимуществом обладают сотрудники, у которых есть сертификат по специальности «Управление и экономика фармации».

Помимо работы за первым столом и контроля наличия и срока годности товаров, в должностные обязанности на этой позиции входят: планирование и организация рабочего процесса, выполнение плановых показателей аптеки, обеспечение выкладки товара, руководство персоналом аптеки.

Город

Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц

Среднерыночная
заработная
плата

I

II

III

IV

Москва

65000—75000

75000—85000

85000—140000

140000—170000

110000

Санкт-Петербург

57000—65000

65000—75000

75000—120000

120000—150000

100000

Волгоград

40000—50000

50000—55000

55000—90000

90000—110000

70000

Воронеж

45000—50000

50000—55000

55000—90000

90000—110000

75000

Екатеринбург

50000—60000

60000—65000

65000—110000

110000—135000

85000

Казань

45000—55000

55000—60000

60000—100000

100000—120000

80000

Краснодар

45000—55000

55000—60000

60000—100000

100000—125000

80000

Красноярск

50000—55000

55000—65000

65000—105000

105000—125000

80000

Нижний Новгород

45000—50000

50000—60000

60000—95000

95000—115000

75000

Новосибирск

45000—55000

55000—60000

60000—100000

100000—120000

80000

Омск

40000—50000

50000—55000

55000—90000

90000—110000

70000

Пермь

40000—50000

50000—55000

55000—90000

90000—110000

70000

Ростов-на-Дону

45000—50000

50000—60000

60000—95000

95000—115000

75000

Самара

45000—50000

50000—60000

60000—95000

95000—115000

75000

Уфа

45000—50000

50000—55000

55000—95000

95000—115000

75000

Челябинск

45000—50000

50000—60000

60000—95000

95000—115000

75000

Источник: SuperJob

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