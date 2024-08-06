SuperJob назвал зарплатный минимум и максимум заместителей заведующих аптекой в августе
Сервис SuperJob изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Заместитель заведующего аптекой» в августе 2024 года. Зарплатный максимум на этой должности в Москве достигает 170 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — 150 тыс. руб., в Екатеринбурге — 135 тыс. руб.
На высокий уровень дохода на позиции заместителя заведующего аптекой могут претендовать кандидаты с аналогичным опытом работы от двух лет. Преимуществом обладают сотрудники, у которых есть сертификат по специальности «Управление и экономика фармации».
Помимо работы за первым столом и контроля наличия и срока годности товаров, в должностные обязанности на этой позиции входят: планирование и организация рабочего процесса, выполнение плановых показателей аптеки, обеспечение выкладки товара, руководство персоналом аптеки.
|
Город
|
Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц
|
Среднерыночная
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
Москва
|
65000—75000
|
75000—85000
|
85000—140000
|
140000—170000
|
110000
|
Санкт-Петербург
|
57000—65000
|
65000—75000
|
75000—120000
|
120000—150000
|
100000
|
Волгоград
|
40000—50000
|
50000—55000
|
55000—90000
|
90000—110000
|
70000
|
Воронеж
|
45000—50000
|
50000—55000
|
55000—90000
|
90000—110000
|
75000
|
Екатеринбург
|
50000—60000
|
60000—65000
|
65000—110000
|
110000—135000
|
85000
|
Казань
|
45000—55000
|
55000—60000
|
60000—100000
|
100000—120000
|
80000
|
Краснодар
|
45000—55000
|
55000—60000
|
60000—100000
|
100000—125000
|
80000
|
Красноярск
|
50000—55000
|
55000—65000
|
65000—105000
|
105000—125000
|
80000
|
Нижний Новгород
|
45000—50000
|
50000—60000
|
60000—95000
|
95000—115000
|
75000
|
Новосибирск
|
45000—55000
|
55000—60000
|
60000—100000
|
100000—120000
|
80000
|
Омск
|
40000—50000
|
50000—55000
|
55000—90000
|
90000—110000
|
70000
|
Пермь
|
40000—50000
|
50000—55000
|
55000—90000
|
90000—110000
|
70000
|
Ростов-на-Дону
|
45000—50000
|
50000—60000
|
60000—95000
|
95000—115000
|
75000
|
Самара
|
45000—50000
|
50000—60000
|
60000—95000
|
95000—115000
|
75000
|
Уфа
|
45000—50000
|
50000—55000
|
55000—95000
|
95000—115000
|
75000
|
Челябинск
|
45000—50000
|
50000—60000
|
60000—95000
|
95000—115000
|
75000
Источник: SuperJob
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