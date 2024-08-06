SuperJob назвал зарплатный минимум и максимум заместителей заведующих аптекой в августе

Сервис SuperJob изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Заместитель заведующего аптекой» в августе 2024 года. Зарплатный максимум на этой должности в Москве достигает 170 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — 150 тыс. руб., в Екатеринбурге — 135 тыс. руб.

На высокий уровень дохода на позиции заместителя заведующего аптекой могут претендовать кандидаты с аналогичным опытом работы от двух лет. Преимуществом обладают сотрудники, у которых есть сертификат по специальности «Управление и экономика фармации».

Помимо работы за первым столом и контроля наличия и срока годности товаров, в должностные обязанности на этой позиции входят: планирование и организация рабочего процесса, выполнение плановых показателей аптеки, обеспечение выкладки товара, руководство персоналом аптеки.

Город Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц Среднерыночная

заработная

плата I II III IV Москва 65000—75000 75000—85000 85000—140000 140000—170000 110000 Санкт-Петербург 57000—65000 65000—75000 75000—120000 120000—150000 100000 Волгоград 40000—50000 50000—55000 55000—90000 90000—110000 70000 Воронеж 45000—50000 50000—55000 55000—90000 90000—110000 75000 Екатеринбург 50000—60000 60000—65000 65000—110000 110000—135000 85000 Казань 45000—55000 55000—60000 60000—100000 100000—120000 80000 Краснодар 45000—55000 55000—60000 60000—100000 100000—125000 80000 Красноярск 50000—55000 55000—65000 65000—105000 105000—125000 80000 Нижний Новгород 45000—50000 50000—60000 60000—95000 95000—115000 75000 Новосибирск 45000—55000 55000—60000 60000—100000 100000—120000 80000 Омск 40000—50000 50000—55000 55000—90000 90000—110000 70000 Пермь 40000—50000 50000—55000 55000—90000 90000—110000 70000 Ростов-на-Дону 45000—50000 50000—60000 60000—95000 95000—115000 75000 Самара 45000—50000 50000—60000 60000—95000 95000—115000 75000 Уфа 45000—50000 50000—55000 55000—95000 95000—115000 75000 Челябинск 45000—50000 50000—60000 60000—95000 95000—115000 75000

Источник: SuperJob