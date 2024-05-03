SuperJob назвал зарплатный минимум и максимум заведующих фармскладом в апреле
Сервис SuperJob изучил предложения работодателей и ожидания соискателей на позицию «Заведующий фармацевтическим складом» в апреле 2024 года. Зарплатный максимум в этой должности в Москве достигает 220 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 190 тыс. руб., в Екатеринбурге — 170 тыс. руб. Минимум в Москве на этой позиции получают 70 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 60 тыс. руб., в Екатеринбурге — 55 тыс. руб.
Максимальная зарплата предполагает наличие у сотрудника стажа работы от трех лет и опыта руководства коллективом более 30 человек. Кроме того, может потребоваться наличие опыта организации работы фармацевтического склада с нуля.
Как правило, на должность заведующего фармацевтическим складом претендуют женщины (57%) 43 лет с высшим образованием. Почти половина соискателей на момент размещения резюме не имели работы (49%), готовы к переезду всего 9%, средний срок работы на последнем месте — 3,3 года.
Заработная плата претендентов на позицию «Заведующий фармацевтическим складом»
|Город
|Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц
|Среднерыночная
заработная
плата
|I
|II
|III
|IV
|Москва
|70000—80000
|80000—100000
|100000—170000
|170000—220000
|135000
|Санкт-Петербург
|60000—70000
|70000—90000
|90000—150000
|150000—190000
|120000
|Волгоград
|45000—50000
|50000—65000
|65000—110000
|110000—140000
|85000
|Воронеж
|45000—55000
|55000—65000
|65000—110000
|110000—145000
|90000
|Екатеринбург
|55000—60000
|60000—80000
|80000—135000
|135000—170000
|105000
|Казань
|50000—60000
|60000—70000
|70000—120000
|120000—160000
|95000
|Краснодар
|50000—60000
|60000—75000
|75000—125000
|125000—160000
|100000
|Красноярск
|50000—60000
|60000—75000
|75000—125000
|125000—165000
|100000
|Нижний Новгород
|50000—55000
|55000—70000
|70000—115000
|115000—150000
|95000
|Новосибирск
|50000—55000
|55000—70000
|70000—120000
|120000—155000
|95000
|Омск
|45000—50000
|50000—65000
|65000—110000
|110000—145000
|90000
|Пермь
|45000—50000
|50000—65000
|65000—110000
|110000—145000
|90000
|Ростов-на-Дону
|50000—55000
|55000—70000
|70000—115000
|115000—150000
|90000
|Самара
|50000—55000
|55000—70000
|70000—115000
|115000—150000
|90000
|Уфа
|45000—55000
|55000—65000
|65000—115000
|115000—145000
|90000
|Челябинск
|50000—55000
|55000—70000
|70000—115000
|115000—150000
|95000
Источник: SuperJob
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