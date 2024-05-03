SuperJob назвал зарплатный минимум и максимум заведующих фармскладом в апреле

Сервис SuperJob изучил предложения работодателей и ожидания соискателей на позицию «Заведующий фармацевтическим складом» в апреле 2024 года. Зарплатный максимум в этой должности в Москве достигает 220 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 190 тыс. руб., в Екатеринбурге — 170 тыс. руб. Минимум в Москве на этой позиции получают 70 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 60 тыс. руб., в Екатеринбурге — 55 тыс. руб.

Максимальная зарплата предполагает наличие у сотрудника стажа работы от трех лет и опыта руководства коллективом более 30 человек. Кроме того, может потребоваться наличие опыта организации работы фармацевтического склада с нуля.

Как правило, на должность заведующего фармацевтическим складом претендуют женщины (57%) 43 лет с высшим образованием. Почти половина соискателей на момент размещения резюме не имели работы (49%), готовы к переезду всего 9%, средний срок работы на последнем месте — 3,3 года.

Заработная плата претендентов на позицию «Заведующий фармацевтическим складом»

Город Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц Среднерыночная

заработная

плата I II III IV Москва 70000—80000 80000—100000 100000—170000 170000—220000 135000 Санкт-Петербург 60000—70000 70000—90000 90000—150000 150000—190000 120000 Волгоград 45000—50000 50000—65000 65000—110000 110000—140000 85000 Воронеж 45000—55000 55000—65000 65000—110000 110000—145000 90000 Екатеринбург 55000—60000 60000—80000 80000—135000 135000—170000 105000 Казань 50000—60000 60000—70000 70000—120000 120000—160000 95000 Краснодар 50000—60000 60000—75000 75000—125000 125000—160000 100000 Красноярск 50000—60000 60000—75000 75000—125000 125000—165000 100000 Нижний Новгород 50000—55000 55000—70000 70000—115000 115000—150000 95000 Новосибирск 50000—55000 55000—70000 70000—120000 120000—155000 95000 Омск 45000—50000 50000—65000 65000—110000 110000—145000 90000 Пермь 45000—50000 50000—65000 65000—110000 110000—145000 90000 Ростов-на-Дону 50000—55000 55000—70000 70000—115000 115000—150000 90000 Самара 50000—55000 55000—70000 70000—115000 115000—150000 90000 Уфа 45000—55000 55000—65000 65000—115000 115000—145000 90000 Челябинск 50000—55000 55000—70000 70000—115000 115000—150000 95000

Источник: SuperJob