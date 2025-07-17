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SuperJob назвал зарплатный...

SuperJob назвал зарплатный минимум и максимум заведующих фармскладом в июле

17.07.2025
15:20
Дина Коблова
Зарплаты заведующих фармацевтическим складом в крупных городах России в июле 2025 года стартуют от 50 тыс. руб. Меньше всего получают в Воронеже, Волгограде, Омске и Самаре. Минимальная зарплата на этой должности в Москве — 80 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — от 70 тыс. руб., в Екатеринбурге — от 60 тыс. руб.
Фото: Екатерина Погонцева

Сервис SuperJob изучил предложения работодателей и ожидания соискателей на позицию «Заведующий фармацевтическим складом» в июле 2025 года. В Москве зарплатный максимум в этой должности достигает 240 тыс. руб. в месяц, а в Санкт-Петербурге — 210 тыс. руб. В Казани, Красноярске и Новосибирске — 180 тыс. руб.

Максимальная зарплата предполагает наличие у сотрудника стажа работы от трех-пяти лет и опыта руководства коллективом более 30 человек. Кроме того, может потребоваться наличие опыта организации работы фармацевтического склада с нуля.

В должностные обязанности заведующего фармскладом входит: 

  • контроль работ по приемке и отпуску лекарственных средств, соблюдения температурного режима, санитарных норм и правил хранения препаратов;
  • контроль состояния складского имущества и техники;
  • организация и контроль учета складских операций, соблюдения правил оформления и сдачи приходно-расходных документов;
  • участие в инвентаризациях;
  • подбор и расстановка персонала склада;
  • разработка мероприятий по оптимизации работы склада;
  • ведение отчетности.

Заработная плата претендентов на позицию «Заведующий фармацевтическим складом»

Город Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц Среднерыночная
заработная
плата, руб.
I II III IV
Москва 80000—90000 90000—100000 100000—180000 180000—240000 150000
Санкт-Петербург 70000—80000 80000—90000 90000—160000 160000—210000 130000
Волгоград 50000—60000 60000—65000 65000—115000 115000—155000 100000
Воронеж 55000—60000 60000—65000 65000—120000 120000—160000 100000
Екатеринбург 60000—70000 70000—80000 80000—140000 140000—185000 115000
Казань 60000—65000 65000—75000 75000—135000 135000—180000 110000
Краснодар 60000—65000 65000—75000 75000—130000 130000—175000 110000
Красноярск 60000—65000 65000—75000 75000—135000 135000—180000 110000
Нижний Новгород 55000—65000 65000—70000 70000—130000 130000—170000 105000
Новосибирск 60000—70000 70000—75000 75000—135000 135000—180000 115000
Омск 55000—60000 60000—65000 65000—120000 120000—160000 100000
Пермь 55000—60000 60000—65000 65000—120000 120000—160000 100000
Ростов-на-Дону 60000—65000 65000—70000 70000—130000 130000—175000 110000
Самара 55000—60000 60000—70000 70000—125000 125000—165000 105000
Уфа 55000—60000 60000—70000 70000—120000 120000—165000 100000
Челябинск 55000—65000 65000—70000 70000—125000 125000—170000 105000

Источник: SuperJob

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