SuperJob назвал зарплатный минимум и максимум заведующих фармскладом в июле

Зарплаты заведующих фармацевтическим складом в крупных городах России в июле 2025 года стартуют от 50 тыс. руб. Меньше всего получают в Воронеже, Волгограде, Омске и Самаре. Минимальная зарплата на этой должности в Москве — 80 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — от 70 тыс. руб., в Екатеринбурге — от 60 тыс. руб.

Фото: Екатерина Погонцева