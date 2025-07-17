SuperJob назвал зарплатный минимум и максимум заведующих фармскладом в июле
Сервис SuperJob изучил предложения работодателей и ожидания соискателей на позицию «Заведующий фармацевтическим складом» в июле 2025 года. В Москве зарплатный максимум в этой должности достигает 240 тыс. руб. в месяц, а в Санкт-Петербурге — 210 тыс. руб. В Казани, Красноярске и Новосибирске — 180 тыс. руб.
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Максимальная зарплата предполагает наличие у сотрудника стажа работы от трех-пяти лет и опыта руководства коллективом более 30 человек. Кроме того, может потребоваться наличие опыта организации работы фармацевтического склада с нуля.
В должностные обязанности заведующего фармскладом входит:
- контроль работ по приемке и отпуску лекарственных средств, соблюдения температурного режима, санитарных норм и правил хранения препаратов;
- контроль состояния складского имущества и техники;
- организация и контроль учета складских операций, соблюдения правил оформления и сдачи приходно-расходных документов;
- участие в инвентаризациях;
- подбор и расстановка персонала склада;
- разработка мероприятий по оптимизации работы склада;
- ведение отчетности.
Заработная плата претендентов на позицию «Заведующий фармацевтическим складом»
|Город
|Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц
|Среднерыночная
заработная
плата, руб.
|I
|II
|III
|IV
|Москва
|80000—90000
|90000—100000
|100000—180000
|180000—240000
|150000
|Санкт-Петербург
|70000—80000
|80000—90000
|90000—160000
|160000—210000
|130000
|Волгоград
|50000—60000
|60000—65000
|65000—115000
|115000—155000
|100000
|Воронеж
|55000—60000
|60000—65000
|65000—120000
|120000—160000
|100000
|Екатеринбург
|60000—70000
|70000—80000
|80000—140000
|140000—185000
|115000
|Казань
|60000—65000
|65000—75000
|75000—135000
|135000—180000
|110000
|Краснодар
|60000—65000
|65000—75000
|75000—130000
|130000—175000
|110000
|Красноярск
|60000—65000
|65000—75000
|75000—135000
|135000—180000
|110000
|Нижний Новгород
|55000—65000
|65000—70000
|70000—130000
|130000—170000
|105000
|Новосибирск
|60000—70000
|70000—75000
|75000—135000
|135000—180000
|115000
|Омск
|55000—60000
|60000—65000
|65000—120000
|120000—160000
|100000
|Пермь
|55000—60000
|60000—65000
|65000—120000
|120000—160000
|100000
|Ростов-на-Дону
|60000—65000
|65000—70000
|70000—130000
|130000—175000
|110000
|Самара
|55000—60000
|60000—70000
|70000—125000
|125000—165000
|105000
|Уфа
|55000—60000
|60000—70000
|70000—120000
|120000—165000
|100000
|Челябинск
|55000—65000
|65000—70000
|70000—125000
|125000—170000
|105000
Источник: SuperJob
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