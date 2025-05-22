SuperJob подсчитал среднюю зарплату медпредставителей в крупных городах в мае

Сервис SuperJob в мае 2025 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Медицинский представитель» в фармацевтике. Зарплатный максимум на этой должности в Москве достигает 270 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — 220 тыс. руб., в Екатеринбурге — 195 тыс. руб.

Зарплатный минимум медицинского представителя начинается от 45 тыс. руб. в Волгограде, от 50 тыс. руб. в Омске, от 55 тыс. руб. в Красноярске, от 65 тыс. руб. в Санкт-Петербурге и от 80 тыс. руб. в Москве.

В должностные обязанности на этой позиции входит продвижение препаратов, медицинских товаров, оборудования и услуг. Еще сотруднику необходимо искать и привлекать новых клиентов, совершать визиты в аптеки, проводить круглые столы с презентацией продукции, а также участвовать в фармацевтических конференциях. Кроме того, медпредставитель должен выполнять план продаж и вести отчетную документацию по ним, контролировать поставки и следить за конкурентами.

На самую высокую зарплату в этой должности могут рассчитывать специалисты с опытом ведения переговоров с крупными клиентами и опытом работы на аналогичной позиции от трех лет.

Город Зарплатный диапазон, Net, fix+%, руб. в месяц Среднерыночная

заработная

плата, руб. I II III IV Москва 80000—90000 90000—110000 110000—170000 170000—270000 150000 Санкт-Петербург 65000—75000 75000—90000 90000—140000 140000—220000 125000 Волгоград 45000—55000 55000—65000 65000—100000 100000—160000 90000 Воронеж 50000—55000 55000—70000 70000—105000 105000—165000 95000 Екатеринбург 60000—65000 65000—80000 80000—125000 125000—195000 110000 Казань 55000—60000 60000—75000 75000—115000 115000—185000 105000 Краснодар 55000—60000 60000—75000 75000—115000 115000—185000 100000 Красноярск 55000—60000 60000—75000 75000—115000 115000—185000 105000 Нижний Новгород 55000—60000 60000—75000 75000—110000 110000—180000 100000 Новосибирск 55000—65000 65000—75000 75000—120000 120000—190000 105000 Омск 50000—55000 55000—65000 65000—105000 105000—165000 90000 Пермь 50000—55000 55000—70000 70000—105000 105000—165000 95000 Ростов-на-Дону 55000—60000 60000—75000 75000—115000 115000—180000 100000 Самара 50000—60000 60000—70000 70000—110000 110000—175000 95000 Уфа 50000—55000 55000—70000 70000—105000 105000—170000 95000 Челябинск 50000—60000 60000—70000 70000—110000 110000—175000 100000

Источник: SuperJob