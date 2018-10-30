Synergy Research представила отчет о клинических исследованиях в России в III квартале 2018 г.

18:27
30 октября 2018
601

Оценка компаний проводилась по двум показателям: количество полученных разрешений Минздрава РФ на проведение новых КИ и количество пациентов, принимающих в них участие.

Среди иностранных спонсоров во главе списка – англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca с четырьмя новыми КИ и 1250 пациентами. Вторую строчку рейтинга занимает компания Merck & Co., инициировавшая пять новых КИ с участием 1070 пациентов. За ними следуют американская биофармацевтическая компания CSL Behring LLC, индийская компания Dr. Reddy's Laboratories и Novartis, инициировавшие по 1 исследованию с участием соответственно 999, 650 и 633 пациентов.

Пальма первенства TOP5 среди  отечественных производителей-спонсоров КИ принадлежит ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг», инициировавшему в III квартале 2018 года четыре новых клинических исследования и опередившему по количеству пациентов (1388 человек) всех участников рейтинга. Далее идут НИИ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи РАМН, ЗАО «Биокад» и ООО «Завод Медсинтез», каждый с тремя новыми КИ, но разным количеством пациентов – 877, 638 и 595 человек. Замыкает пятерку ООО «НаноТек Фарма» с 1 исследованием и 305 пациентами.

Интересно, что отечественная компания ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг», производитель инновационных релиз-активных препаратов, превзошла по количеству пациентов, включенных в исследования, лидера среди иностранных компаний – AstraZeneca.

Компании
Материа Медика Холдинг
Российский фармпроизводитель
Также по теме
30.10.2018
Novartis и Pfizer будут совместно разрабатывать комбинированную терапию НАСГ
23.10.2018
AstraZeneca и Ionis применяют антисмысловые препараты для лечения диабета
19.10.2018
Ученые обсудили релиз-активные препараты в рамках Российской гастроэнтерологической недели
Популярное
31.10.2018
НДС 20%: как аптекам подготовиться к изменениям
2292
28.10.2018
Преференции для препаратов из российских фармсубстанций стартуют 5 ноября 2018 года
2108
31.10.2018
К партнерству ИРИС присоединяется хабаровская аптечная сеть
17691
29.10.2018
Протек намерен взыскать с A.v.e  более 23 млн рублей
1498
30.10.2018
Замена полисов ОМС осуществляется в плановом порядке
1366