ТОП-20 аптечных сетей консолидировала 42% рынка

Согласно исследованию, которое AlphaRM провела совместно с центром экономического прогнозирования «Газпромбанк» в розничном сегменте прирост рынка в 2018 году составит 8% и достигнет 890 млрд рублей. При этом за период 2017-2022 гг. ожидается рост в 7%.

В государственном сегменте в 2018 году AlphaRM ожидает прирост в 5% (361 млрд рублей). За период 2017-2022 гг. рост может достичь 7%.

В 2018 году изменилась тройка лидеров по объему продаж среди аптечных сетей, отметила . Рейтинг возглавляют столичная «Ригла» с долей рынка 5,4% (данные за 9 месяцев 2018 года). На второй строчке расположилась ГК «Эркафарм» (Москва) - 5,1%. Замыкает тройку самарская «Имплозия» - 3,9%, вытеснившая московскую Group 36,6 (3,7%).

Стоит отметить, что 18 аптечных сетей из ТОП-20 растут быстрее рынка. Ведущая двадцатка сетей консолидировала 42% рынка, что на 6% выше прошлогоднего показателя.