ТОП-20 аптечных сетей консолидировала 42% рынка

17:11
20 ноября 2018

Сергей Рякин

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Татьяна Литвинова | Фото: Игорь Чунусов

Прогноз на 2018 год и темпы роста фармрынка до 2022 г. в среднегодовом выражении, выступая на пресс-конференции, посвященной анонсу изменений, структуры и дат XIX конкурса «Платиновая унция», представила заместитель генерального директора компании AlphaRM Татьяна Литвинова.

Согласно исследованию, которое AlphaRM провела совместно с центром экономического прогнозирования «Газпромбанк» в розничном сегменте прирост рынка в 2018 году составит 8% и достигнет 890 млрд рублей. При этом за период 2017-2022 гг. ожидается рост в 7%.

В государственном сегменте в 2018 году AlphaRM ожидает прирост в 5% (361 млрд рублей). За период 2017-2022 гг. рост может достичь 7%.

В 2018 году изменилась тройка лидеров по объему продаж среди аптечных сетей, отметила Татьяна Литвинова. Рейтинг возглавляют столичная «Ригла» с долей рынка 5,4% (данные за 9 месяцев 2018 года). На второй строчке расположилась ГК «Эркафарм» (Москва) - 5,1%. Замыкает тройку самарская «Имплозия» - 3,9%, вытеснившая московскую Group 36,6 (3,7%).

Стоит отметить, что 18 аптечных сетей из ТОП-20 растут быстрее рынка. Ведущая двадцатка сетей консолидировала 42% рынка, что на 6% выше прошлогоднего показателя.

Персоны
Литвинова Татьяна
AlphaRM
Компании
AlphaRM
Другая организация

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