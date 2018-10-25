ТОП-20 аптечных сетей консолидировала 42% рынка

Прогноз на 2018 год и темпы роста фармрынка до 2022 г. в среднегодовом выражении, выступая на пресс-конференции, посвященной анонсу изменений, структуры и дат XIX конкурса «Платиновая унция», представила заместитель генерального директора компании AlphaRM Татьяна Литвинова.
Согласно исследованию, которое AlphaRM провела совместно с центром экономического прогнозирования «Газпромбанк» в розничном сегменте прирост рынка в 2018 году составит 8% и достигнет 890 млрд рублей. При этом за период 2017-2022 гг. ожидается рост в 7%.
В государственном сегменте в 2018 году AlphaRM ожидает прирост в 5% (361 млрд рублей). За период 2017-2022 гг. рост может достичь 7%.
В 2018 году изменилась тройка лидеров по объему продаж среди аптечных сетей, отметила Татьяна Литвинова. Рейтинг возглавляют столичная «Ригла» с долей рынка 5,4% (данные за 9 месяцев 2018 года). На второй строчке расположилась ГК «Эркафарм» (Москва) - 5,1%. Замыкает тройку самарская «Имплозия» - 3,9%, вытеснившая московскую Group 36,6 (3,7%).
Стоит отметить, что 18 аптечных сетей из ТОП-20 растут быстрее рынка. Ведущая двадцатка сетей консолидировала 42% рынка, что на 6% выше прошлогоднего показателя.
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