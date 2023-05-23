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Таблетки для снижения...

Таблетки для снижения веса от Novo Nordisk и Pfizer сравнили с «Оземпиком» и Wegovy

23.05.2023
15:11
Николай Соколов

Пероральные препараты для похудения от Novo Nordisk и Pfizer показали схожую с инъекционными средствами эффективность для сброса веса.

Фото: Racool_studio/ru.freepik.com

Novo Nordisk и Pfizer опубликовали данные с испытаний препаратов для сброса веса в форме таблеток. Согласно этим исследованиям, пероральные лекарства сравнимы по эффективности с инъекционными препаратами, пишет Reuters.

Novo Nordisk заявила, что пероральная версия ее препарата semaglutide обеспечила настолько же эффективный сброс веса, как инъекции препарата Wegovy, который имеет тот же активный ингредиент. Пероральное соединение danuglipron, разработанное Pfizer, показало схожую эффективность в плане потери веса с инъекционным «Оземпик» (semaglutide) от Novo Nordisk у пациентов с диабетом 2-го типа.

«Оземпик» стал использоваться офф-лейбл для борьбы с лишним весом, из-за чего на него возник ажиотажный спрос. По словам экспертов и аналитиков, огромный спрос на препараты для похудения, такие как Wegovy, может обеспечить присутствие на рынке одновременно до 10 конкурирующих продуктов с годовым объемом продаж до 100 млрд долл. в течение десяти лет. Большая часть этого рынка будет сосредоточена в США, пишет Reuters.

По словам аналитика BMO Capital Markets Эвана Зайгермана, эффективность инъекционного препарата от Eli Lilly Mounjaro, по-видимому, превосходит оба пероральных средства — от Pfizer и Novo Nordisk. Но, его словам, врачам удобнее прописывать пациентам таблетки, чем инъекции. Это упрощает прием и может еще больше расширить рынок.

«Выбор между ежедневным приемом таблетки или еженедельной инъекцией при ожирении может дать пациентам и поставщикам медицинских услуг возможность выбрать то, что лучше всего соответствует индивидуальным предпочтениям в лечении», — заявил руководитель отдела развития Novo Nordisk Мартин Холст Ланге.

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