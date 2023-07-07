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Takeda и F-star...

Takeda и F-star заключили соглашение в области иммунотерапии на сумму более миллиарда долларов

07.07.2023
16:13
Николай Соколов
Takeda и F-star Therapeutics будут сотрудничать в разработке иммунотерапии нового поколения для борьбы с онкологией. Сумма сделки превысит миллиард долларов.

Takeda и F-star Therapeutics заключили стратегическое соглашение, направленное на разработку мультиспецифической иммунотерапии нового поколения для пациентов с онкологией, пишет PMLive. Потенциальная стоимость сделки составила свыше 1 млрд долл.

Компании будут совместно исследовать и разрабатывать антитела для новых иммуноонкологических мишеней, используя запатентованные F-star-платформы mAb2 и Fcab.

F-star получит авансовый платеж и финансирование исследований на период сотрудничества, а также будет иметь право на получение платежей в размере до 1 млрд долл. при достижении определенных этапов разработки и на гонорары.

Соглашение станет третьей сделкой между двумя компаниями. Лицензионные соглашения на разработку первого и второго биспецифических иммуноонкологических антител были подписаны в июле 2022 года и марте 2023 года соответственно.

В январе этого года Takeda получила лицензию на препарат fruquintinib для лечения колоректального рака от Hutchmed, а в апреле подписала соглашение о партнерстве с Innate Pharma для разработки конъюгатов антител-лекарственных средств для лечения целиакии.

Агрессивная стратегия Takeda по заключению новых контрактов связана с тем, что компания отказалась от внутренних исследований и разработок, в частности, в области генной терапии аденоассоциированных вирусов (AAV). В мае компания сообщила об увольнении почти 200 сотрудников в США.

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