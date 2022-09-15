Takeda инвестирует 300 млн евро в завод с нулевыми выбросами

Takeda планирует модернизировать завод по производству терапий в бельгийском Лессине. European Pharmaceutical Review сообщает, что компания планирует потратить на это 300 млн евро. Это крупнейшая инвестиция японского производителя в стране.

Завод в Лессине производил препараты на основе плазмы с момента своего основания, 50 лет назад. Эти лекарства используются для лечения пациентов со сложными заболеваниями, такими как первичный приобретенный иммунодефицит, и редкими заболеваниями, такими как наследственный ангионевротический отек и нарушения свертываемости крови.

Людям с этими состояниями могут требоваться срочное лечение и пожизненная заместительная терапия. Завод специализируется на очистке и розливе плазменных препаратов, а также может их упаковывать.

Эта инвестиция является частью стратегии компании по внедрению инновационных технологий на своих производственных площадках. На заводе в Лессине, к примеру, планируют свести к нулю выбросы углерода.

«В течение 50 лет этот завод превращал человеческую плазму в лекарства, спасающие и поддерживающие жизнь. Наш завод в Лессине — это важная часть нашей глобальной производственной сети. Объявленные сегодня значительные инвестиции... усилят цифровизацию наших производственных площадок, где инновации играют ключевую роль в создании устойчивой производственной среды», — заявил директор по глобальному производству и поставкам Takeda Томас Возневски.