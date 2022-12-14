Takeda купит препарат Nimbus от псориаза за 6 млрд долларов

Takeda Pharmaceutical купит экспериментальный препарат от псориаза у американского производителя Nimbus Therapeutics. Об этом сообщается на сайте компании.

Ингибитор аллостерической тирозинкиназы 2 (TYK2) под кодовым названием NDI-034858 на прошлой неделе достиг первичной и вторичных контрольных точек в ходe промежуточного исследования IIB фазы у людей с умеренной и тяжелой формами псориаза. Ожидается, что в следующем году препарат начнет испытываться на поздних стадиях. Компания также будет испытывать препарат для лечения воспалительных заболеваний кишечника и псориатического артрита.

Общая сумма сделки составляет 6 млрд долл. Соглашение предполагает авансовый платеж со стороны Takeda в размере 4 млрд долл. Компания выплатит Nimbus дополнительные 2 млрд долл., если препарат достигнет определенных показателей продаж на рынке. Кроме того, Takeda сообщила о том, что купит все акции Nimbus Lakshmi, дочерней компании Nimbus Therapeutics.

Основные препараты Takeda, такие как лекарство от язвенного колита «Энтивио», в ближайшие несколько лет столкнутся с сильной конкуренцией, поскольку потеряют патентную защиту. Reuters пишет, что новое приобретение компании поможет ей расширить свой портфель.

«Добавление этого ингибитора TYK2 к нашему портфелю препаратов на поздней стадии предоставляет Takeda захватывающую программу, которая может значительно расширить наш портфель, а также усилить нашу стратегию роста за пределами «Энтивио», — заявил президент и главный исполнительный директор Takeda Кристоф Вебер.

Ранее в этом месяце вакцина Takeda против лихорадки денге была разрешена для использования в Европейском союзе.