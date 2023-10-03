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Takeda отзовет препарат...

Takeda отзовет препарат для лечения рака легких в США после провала испытаний

03.10.2023
14:32
Николай Соколов
Takeda отзовет из обращения в США препарат Exkivity для лечения немелкоклеточного рака легких (НМРЛ). Лекарство не показало эффективности в ходе испытаний.

Takeda Pharmaceutical заявила о том, что добровольно отзовет препарат для лечения рака легких Exkivity (mobocertinib) в США. Об этом сообщается на сайте компании.

Лекарство получило ускоренное одобрение FDA в 2021 году. Агентство одобрило Exkivity для пациентов с НМРЛ со специфической генной мутацией, инсерцией в 20 экзоне гена EGFR, у которых заболевание прогрессировало во время или после химиотерапии, на основании результатов исследования I и II фазы.

Недавнее исследование показало, что терапия не соответствовала требованиям, которые необходимы для подтверждения ускоренного одобрения в США, а также маркетинговых лицензий в других странах. Препарат был одобрен в Швейцарии, Южной Корее, Австралии и Китае.

В этом исследовании безопасность и эффективность Exkivity в качестве монотерапии сравнивались с химиотерапией у пациентов с НМРЛ. В июле компания заявила, что исследование было остановлено, поскольку оно вряд ли достигнет своей цели. Полные данные исследования будут представлены на предстоящем медицинском мероприятии или опубликованы в рецензируемом журнале, сообщает компания.

Производитель также отозвал заявку на получение регистрационного удостоверения в Европейском Союзе и намерен инициировать добровольный отзыв препарата во всем мире, где он был одобрен.

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