Татьяна Голикова против расширения списка импортных медизделий, подпадающих под ограничения при госзакупках

Вице-премьер Татьяна Голикова не согласовала Минпромторгу расширение списка медицинских изделий зарубежного производства, подпадающих под ограничения при госзакупках.
Как пишет РБК, вице-премьер поручила Минздраву, Минпромторгу, Минфину, Минэкономразвития, ФАС и Росздравнадзору к 29 января 2019 года дополнительно проработать целесообразность включения в этот перечень композитных пломбировочных материалов, пробирок для анализов, тест-полосок для глюкометров, клейких перевязочных материалов, перевязочных материалов, пропитанных лекарственными средствами, эндопротезов суставов, интраокулярных линз (искусственных хрусталиков), остеопластических хирургических материалов, аппаратов ультразвукового сканирования, аппаратов для контактной лучевой терапии и т.д. Предложение включить их в список Минпромторг разместил на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в декабре 2017 года.
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