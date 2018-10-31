Татьяна Голикова против расширения списка импортных медизделий, подпадающих под ограничения при госзакупках

10:06
31 октября 2018
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Татьяна Голикова | Фото: government.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова не согласовала Минпромторгу расширение списка медицинских изделий зарубежного производства, подпадающих под ограничения при госзакупках.

Как пишет РБК, вице-премьер поручила Минздраву, Минпромторгу, Минфину, Минэкономразвития, ФАС и Росздравнадзору к 29 января 2019 года дополнительно проработать целесообразность включения в этот перечень композитных пломбировочных материалов, пробирок для анализов, ​тест-полосок для глюкометров, клейких перевязочных материалов, перевязочных материалов, пропитанных лекарственными средствами, эндопротезов суставов, интраокулярных линз (искусственных хрусталиков), остеопластических хирургических материалов, аппаратов ультразвукового сканирования, аппаратов для контактной лучевой терапии и т.д. Предложение включить их в список Минпромторг разместил на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в декабре 2017 года.

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Голикова Татьяна

Комментарии 1

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Анастасия Благодарова
Вчера в 05:28
это уже совсем ненормально. Импортные изделия намного лучше и порой кроме них лечиться нечем. Толку от российского производства(качество желает оставлять лучшего).тест-полоски 90 % людей пользуется зарубежного производства, а если щас отменят, то позвольте узнать чем люди будут контролировать уровень сахара в крови?
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