Татьяна Голикова раскритиковала оптимизацию здравоохранения

Оптимизация, проведенная во многих регионах страны, нанесла ущерб и в здравоохранении, и в образовании. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова на «Деловом завтраке» в «Российской газете».
Она назвала такую оптимизацию непродуманной. «Традиционные возможности, которые предоставлялись нашим гражданам, пусть даже в усеченном объеме, к сожалению, с оптимизацией были во многих регионах утрачены. Сейчас возвращаемся назад», – цитирует издание слова вице-премьера.
Теперь в малонаселенных деревнях и поселках вновь возрождаются фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории, а где численность населения небольшая будут организовать выездные бригады.
На это в ближайшее несколько лет планируется выделять необходимые средства. «Я не говорю, что все это будет решено сиюминутно. Но с 2019 года на это нацелены национальные проекты. Мы как раз сейчас пытаемся связать их с учетом развития инфраструктуры: что надо делать в первую очередь, что во вторую и так далее», – отметила она.
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