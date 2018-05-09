Татьяна Голикова раскритиковала оптимизацию здравоохранения

Она назвала такую оптимизацию непродуманной. «Традиционные возможности, которые предоставлялись нашим гражданам, пусть даже в усеченном объеме, к сожалению, с оптимизацией были во многих регионах утрачены. Сейчас возвращаемся назад», – цитирует издание слова вице-премьера.

Теперь в малонаселенных деревнях и поселках вновь возрождаются фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории, а где численность населения небольшая будут организовать выездные бригады.

На это в ближайшее несколько лет планируется выделять необходимые средства. «Я не говорю, что все это будет решено сиюминутно. Но с 2019 года на это нацелены национальные проекты. Мы как раз сейчас пытаемся связать их с учетом развития инфраструктуры: что надо делать в первую очередь, что во вторую и так далее», – отметила она.