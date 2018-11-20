Татьяна Голикова: в 2019 году правительство начнет менять законодательство в сфере лекарственного обеспечения граждан

08:05
23 ноября 2018
216

Отсутствие во многих регионах достоверных регистров больных по социально-значимым заболеваниям зачастую приводит к тому, что люди не могут получить нужное лекарство вовремя. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на «Деловом завтраке» в «Российской газете».

«Одна из главных проблем – нужны достоверные регистры больных по каждому включенному в документ заболеванию и категории, иначе как определить потребность в лекарствах и объемы финансирования? И я не понимаю, почему во многих регионах таких регистров нет – это полномочия регионов, губернаторы за это отвечают, и они обязаны это контролировать», ­– заявила Татьяна Голикова.

По ее словам, должна быть создана система, которая в актуальном режиме видит всех пациентов и понимает, каковы потребности. В настоящий момент принято решение провести мониторинг по этой теме, начали его в 2018 году.

«Окончательные результаты еще не подведены, но до конца года мы будем иметь ясную картину по стоимости этих льгот, а в 2019 году начнем менять законодательство в сфере лекарственного обеспечения наших граждан».

Персоны
Голикова Татьяна

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
20.11.2018
Вероника Скворцова: монетизацию лекарственных льгот отменить невозможно
19.11.2018
Приморье может войти в пилотный проект по бесплатному лекарственному обеспечению детей
16.11.2018
Владимир Путин: надо навести порядок с регистром льготных категорий граждан и перечнями лекарств для них
Популярное
20.11.2018
Сергей Перминов займется дистрибуцией фармацевтических товаров в «Магните»
3828
19.11.2018
Топ-10 международных фармкомпаний по рыночной капитализации
2351
21.11.2018
Депутаты приняли закон, ужесточающий порядок ввода лекарств в гражданский оборот
1873
20.11.2018
Эксперт: новое ценообразование может убить фармрынок
1701
20.11.2018
ТОП-20 аптечных сетей консолидировала 42% рынка
1664