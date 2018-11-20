Татьяна Голикова: в 2019 году правительство начнет менять законодательство в сфере лекарственного обеспечения граждан

Отсутствие во многих регионах достоверных регистров больных по социально-значимым заболеваниям зачастую приводит к тому, что люди не могут получить нужное лекарство вовремя. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на «Деловом завтраке» в «Российской газете».
«Одна из главных проблем – нужны достоверные регистры больных по каждому включенному в документ заболеванию и категории, иначе как определить потребность в лекарствах и объемы финансирования? И я не понимаю, почему во многих регионах таких регистров нет – это полномочия регионов, губернаторы за это отвечают, и они обязаны это контролировать», – заявила Татьяна Голикова.
По ее словам, должна быть создана система, которая в актуальном режиме видит всех пациентов и понимает, каковы потребности. В настоящий момент принято решение провести мониторинг по этой теме, начали его в 2018 году.
«Окончательные результаты еще не подведены, но до конца года мы будем иметь ясную картину по стоимости этих льгот, а в 2019 году начнем менять законодательство в сфере лекарственного обеспечения наших граждан».
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