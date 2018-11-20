Татьяна Голикова: в 2019 году правительство начнет менять законодательство в сфере лекарственного обеспечения граждан

«Одна из главных проблем – нужны достоверные регистры больных по каждому включенному в документ заболеванию и категории, иначе как определить потребность в лекарствах и объемы финансирования? И я не понимаю, почему во многих регионах таких регистров нет – это полномочия регионов, губернаторы за это отвечают, и они обязаны это контролировать», ­– заявила .

По ее словам, должна быть создана система, которая в актуальном режиме видит всех пациентов и понимает, каковы потребности. В настоящий момент принято решение провести мониторинг по этой теме, начали его в 2018 году.

«Окончательные результаты еще не подведены, но до конца года мы будем иметь ясную картину по стоимости этих льгот, а в 2019 году начнем менять законодательство в сфере лекарственного обеспечения наших граждан».