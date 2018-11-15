Татьяна Москалькова предлагает не принимать закон об интернет-торговле лекарствами

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что законопроект о продаже лекарственных препаратов через интернет необходимо «серьезно пересмотреть», пишет «Интерфакс».
«Те обращения, которые ко мне поступают от граждан с жалобами на отрицательные последствия использования лекарственных средств, в том числе связаны с тем, что люди приобрели через интернет-магазины», – сказала Татьяна Москалькова на форуме «Антиконтрафакт 2018», который проходит сегодня в Москве.
В рамках мероприятия представители гражданского общества, государственных органов и бизнес-сообщества обсудили вопросы защиты прав граждан от контрафакта и фальсификата, гармонизацию правового регулирования в сфере стандартизации и сертификации, а также охрану прав правообладателей интеллектуальной собственности.
Выступая на форуме, Татьяна Москалькова напомнила, что в Госдуму ранее был внесен законопроект, разрешающий розничную торговлю лекарственными препаратами дистанционным способом.
«Я очень просила бы правительство, законодателей, максимально внимательно отнестись. Это очень опасная зона. Хорошо, что принятый в первом чтении законопроект сегодня не вышел на второе чтение. Я лично его не поддерживаю. По крайней мере, его нужно очень серьезно пересмотреть», - добавила уполномоченный.
Напомним, разработанный Минздравом законопроект о дистанционной продаже лекарств был принят в первом чтении в декабре 2017 года, но уже почти год работа над ним не ведется.
До принятия закона фарморганизации могут предлагать потребителям услугу бронирования медикаментов на сайте с возможностью забрать заказ в аптеке.
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