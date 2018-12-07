Tetra и Shionogi подписали партнерское соглашение по разработке PDE4-препарата для лечения болезни Альцгеймера и синдрома фрагильной Х-хромосомы

Американская компания Tetra Discovery Partners («Тетра Дискавери Партнерз») объединяет усилия с японской Shionogi («Сионоги») с целью дальнейшей разработки препарата, таргетирующего PDE4, для лечения болезни Альцгеймера (БА) и синдрома фрагильной Х-хромосомы (СФХХ), сообщает FierceBiotech.
В обмен на получение прав на препарат в трех азиатских странах, Shionogi заплатит более 5 млн долл. в качестве аванса и внесет 35 млн долл. в акционерный капитал американской компании. При удачном развитии событий Tetra сможет также получить до 120 млн долл. в виде поэтапных платежей, связанных с клиническими исследованиями (КИ) и коммерциализацией препарата.
Привлеченные таким образом 40 млн долл. позволят Tetra завершить продолжающееся КИ II фазы, в котором применение экспериментального препарата изучают у пациентов с СФХХ, и запустить в начале следующего года еще одно КИ II фазы с участием субъектов с ранней стадией БА.
Препарат-кандидат BPN14770 (или просто ‘770) является селективным аллостерическим ингибитором фермента фосфодиэстеразы-4D (PDE4D). Tetra также исследует препарат при нарушениях мозговой деятельности, характеризующихся когнитивным расстройством и нарушениями памяти, включая деменции, шизофрению, большие депрессивные эпизоды и пониженную обучаемость.
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