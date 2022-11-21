Teva назначила новым гендиректором компании бывшего главу Sandoz

Израильская Teva назначила бывшего генерального директора Sandoz Ричарда Фрэнсиса главой компании, сообщает The Endpoints News. Фрэнсис заменит на этом посту нынешнего генерального директора Коре Шульца. Фрэнсис вступит в должность 1 января, когда Шульц уйдет в отставку.

«Совет директоров рад идеальному лидеру для следующего этапа захватывающего пути Teva по возвращению к росту и лидерству», — заявил председатель Совета директоров Сол Барер.

Фрэнсис руководил Sandoz, подразделением Novartis, которое занимается производством дженериков, в течение пяти лет, с 2014 по 2019 год. Он ушел из компании, когда Novartis задумалась о том, чтобы выделить Sandoz в отдельную компанию. Фрэнсис покинул Sandoz по «личным причинам», как тогда говорил генеральный директор Novartis Вас Нарасимхан.

За несколько месяцев до этого Novartis объявила о планах продать часть активов Sandoz в США, после чего компания начала выводить операции Sandoz из-под контроля материнской компании. В августе 2019 года Novartis объявила об официальном отделении компании.

В то время производители дженериков столкнулись с нарушениями цепочек поставок, падением цен на акции и давлением по поводу цен со стороны регуляторов.