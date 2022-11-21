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Teva назначила новым...

Teva назначила новым гендиректором компании бывшего главу Sandoz

21.11.2022
18:06
Николай Соколов

Teva объявила, что новым главой компании станет бывший генеральный директор Sandoz Ричард Фрэнсис. Он ушел из Sandoz в 2019 году, когда Novartis решила сделать подразделение отдельной фирмой.

Ричард Фрэнсис | Фото: youtube.com

Израильская Teva назначила бывшего генерального директора Sandoz Ричарда Фрэнсиса главой компании, сообщает The Endpoints News. Фрэнсис заменит на этом посту нынешнего генерального директора Коре Шульца. Фрэнсис вступит в должность 1 января, когда Шульц уйдет в отставку.

«Совет директоров рад идеальному лидеру для следующего этапа захватывающего пути Teva по возвращению к росту и лидерству», — заявил председатель Совета директоров Сол Барер.

Фрэнсис руководил Sandoz, подразделением Novartis, которое занимается производством дженериков, в течение пяти лет, с 2014 по 2019 год. Он ушел из компании, когда Novartis задумалась о том, чтобы выделить Sandoz в отдельную компанию. Фрэнсис покинул Sandoz по «личным причинам», как тогда говорил генеральный директор Novartis Вас Нарасимхан.

За несколько месяцев до этого Novartis объявила о планах продать часть активов Sandoz в США, после чего компания начала выводить операции Sandoz из-под контроля материнской компании. В августе 2019 года Novartis объявила об официальном отделении компании. 

В то время производители дженериков столкнулись с нарушениями цепочек поставок, падением цен на акции и давлением по поводу цен со стороны регуляторов.

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