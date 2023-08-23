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Teva выплатит США...

Teva выплатит США штраф по делу о завышении цен

23.08.2023
11:45
Николай Соколов
Teva заключила соглашение с Министерством юстиции США по выплате штрафов в связи с обвинением в завышении цен на дженериковые препараты. Компанию обвиняют в сговоре с другими производителями препарата для снижения холестерина.

Teva Pharmaceuticals достигла соглашения об отсрочке судебного преследования с Министерством юстиции США по делу о завышении цен на дженериковые препараты для снижения холестерина. Об этом сообщается на сайте компании.

Американское Министерство юстиции обвинило семь производителей непатентованных лекарств, в том числе Teva и Glenmark, в сговоре по поводу цен, махинациях с торгами и участии в схемах по разделу рынка.

Министерство юстиции заявило, что Teva вступила в сговор с Glenmark Pharmaceuticals и Apotex с целью поднять цены на правастатин, рецептурный препарат от холестерина, который обычно используется для снижения риска сердечных заболеваний и инсульта. Также ведомство обвиняло компанию в сговоре с Taro Pharmaceuticals и Sandoz.

В соответствии с соглашением, Teva выплатит в общей сложности 225 млн долл. в течение пяти лет, начиная со следующего года. Teva также согласилась продать один непатентованный продукт стороннему покупателю. По итогам соглашения Teva cнова сможет принимать участие в государственных программах здравоохранения.

Другой производитель непатентованных лекарств, Glenmark Pharmaceuticals, согласился выплатить штраф в размере 30 млн долл., а также продать свой бизнес по производству правастатина.

Американское подразделение израильской компании Teva возложило вину за заключение соглашений с конкурентами с 2013 по 2015 год на бывшего сотрудника. Он покинул компанию в 2016 году, сообщила Teva.

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