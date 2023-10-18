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Thermo Fisher купит...

Thermo Fisher купит шведскую Olink Holding за 3,1 млрд долларов

18.10.2023
12:22
Николай Соколов
Thermo Fisher приобретет шведского производителя продуктов для анализа белков Olink Holding за 3,1 млрд долл. Американский производитель медоборудования намерен расширить свое портфолио в области медико-биологических наук. Ожидается, что сделка будет закрыта в середине 2024 года.
Фото: jetcityimage/123rf.com

Thermo Fisher Scientific заявила, что приобретет Olink Holding в рамках сделки на сумму 3,1 млрд долл., пишет Barron's. Таким образом американский производитель медицинского оборудования стремится расширить свое портфолио в области медико-биологических наук.

Olink владеет технологией PEA, которая обеспечивает возможность двойного распознавания антител целевых белков, высокоточной гибридизации и обнаружения ДНК.

«Приобретение Olink подчеркивает глубокое влияние, которое оказывает протеомика, поскольку наши клиенты продолжают развивать направления биологических исследований и точной медицины», — заявил исполнительный директор Thermo Fisher Марк Н. Каспер. Протеомикой называют изучение взаимодействий, состава, функций и структуры белков и их клеточной активности.

Thermo Fisher борется со снижением спроса на свои услуги в области медико-биологических наук, включая разработку и производство новых лекарств и вакцин. Это происходит, так как многие клиенты сталкиваются с кризисом финансирования, пишет Reuters.

Предварительно сделка будет закрыта в середине 2024 года. Thermo Fisher планирует оплатить приобретение за счет прямых выплат и долгового финансирования. Ожидается, что Olink сообщит о выручке в размере 200 млн долл. в 2024 году.

Сделка хорошо подходит для развития Thermo Fisher с точки зрения стратегии компании, приводит Reuters слова аналитика Evercore ISI Виджая Кумара.

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