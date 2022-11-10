Тимофей Петров перешел в «Р-Фарм»

Тимофей Петров назначен генеральным директором компаний «Технология лекарств» и «Спутник Технополис», которые входят в «Р-Фарм». Это следует из базы данных системы СПАРК. В пресс-службе «Р-Фарм» подтвердили смену руководителя компаний.

«В должности генерального директора завода «Спутник Технополис» Тимофей будет отвечать за общую стратегию развития предприятия, его экономическую эффективность, перспективное планирование и внедрение передовых технологий», — пояснили «ФВ» в пресс-службе. В качестве главы «Технологии лекарств» он возглавит проекты разработки и регистрации готовых лекарственных препаратов, а также фармсубстанций.

На своем посту Петров сменил Василия Игнатьева, который также является гендиректором «Р-Фарм». До этого с октября прошлого года Петров возглавлял R&D-центр «НоваМедика Иннотех». Согласно данным СПАРК, он ушел из компании в августе этого года. Гендиректором «НоваМедика Иннотех» стала Елена Литвинова, возглавляющая и саму «НоваМедику». Ранее Петров также руководил «Фарм-Синтезом» и «Рафармой».