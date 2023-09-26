Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиПроизводство
Tirzepatide обошел семаглутид...

Tirzepatide обошел семаглутид по эффективности по данным метаанализа

26.09.2023
14:28
Николай Соколов
Tirzepatide обошел семаглутид в снижении веса и контроле уровня сахара в крови. Об этом говорится в метаанализе, представленном греческими специалистами.

Препарат Mounjaro (tirzepatide) для пациентов с диабетом 2-го типа лучше справляется с контролем уровня сахара в крови и снижением веса по сравнению с семаглутидом, который продается под брендами «Оземпик» и Wegovy. Об этом говорится в новой работе греческих специалистов, пишет Medscape.

Исследователи из Университета Аристотеля в Салониках объединили результаты 22 исследований, чтобы сравнить эффективность и безопасность двух препаратов. В этот метаанализ включили данные 18,5 тыс. пациентов, у которых диагностирован диабет 2-го типа.

Ключевым показателем в этом исследовании стал HbA1c (гликированный гемоглобин). Он используется для долгосрочного измерения уровня глюкозы в крови.

Исследователи обнаружили, что у пациентов, принимавших tirzepatide, наблюдалось большее снижение уровня HbA1c и большая потеря веса по сравнению с теми, кто принимал семаглутид. Tirzepatide в дозировке 15 мг привел к потере веса в среднем на 10,96 кг, тогда как  семаглутида в дозе 2,0 мг — на 5,24 кг.

В среднем люди, принимавшие tirzepatide в дозировке 15 мг, потеряли на 5,72 кг больше, чем те, кто принимал семаглутид в дозе 2,0 мг. «У людей с диабетом 2-го типа tirzepatide в дозах 5, 10 и 15 мг был более эффективным в снижении HbA1c по сравнению с семаглутидом в дозах 0,5, 1,0 и 2,0 мг соответственно», — утверждают исследователи.

При этом по сравнению с плацебо все дозировки обоих препаратов были связаны с повышенным риском побочных эффектов в виде проблем с желудочно-кишечным трактом. Высокие дозы tirzepatide (15 мг) имели выраженную связь с более высоким риском тошноты и рвоты по сравнению с некоторыми дозами семаглутида.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.