Tirzepatide обошел семаглутид по эффективности по данным метаанализа

Препарат Mounjaro (tirzepatide) для пациентов с диабетом 2-го типа лучше справляется с контролем уровня сахара в крови и снижением веса по сравнению с семаглутидом, который продается под брендами «Оземпик» и Wegovy. Об этом говорится в новой работе греческих специалистов, пишет Medscape.

Исследователи из Университета Аристотеля в Салониках объединили результаты 22 исследований, чтобы сравнить эффективность и безопасность двух препаратов. В этот метаанализ включили данные 18,5 тыс. пациентов, у которых диагностирован диабет 2-го типа.

Ключевым показателем в этом исследовании стал HbA1c (гликированный гемоглобин). Он используется для долгосрочного измерения уровня глюкозы в крови.

Исследователи обнаружили, что у пациентов, принимавших tirzepatide, наблюдалось большее снижение уровня HbA1c и большая потеря веса по сравнению с теми, кто принимал семаглутид. Tirzepatide в дозировке 15 мг привел к потере веса в среднем на 10,96 кг, тогда как семаглутида в дозе 2,0 мг — на 5,24 кг.

В среднем люди, принимавшие tirzepatide в дозировке 15 мг, потеряли на 5,72 кг больше, чем те, кто принимал семаглутид в дозе 2,0 мг. «У людей с диабетом 2-го типа tirzepatide в дозах 5, 10 и 15 мг был более эффективным в снижении HbA1c по сравнению с семаглутидом в дозах 0,5, 1,0 и 2,0 мг соответственно», — утверждают исследователи.

При этом по сравнению с плацебо все дозировки обоих препаратов были связаны с повышенным риском побочных эффектов в виде проблем с желудочно-кишечным трактом. Высокие дозы tirzepatide (15 мг) имели выраженную связь с более высоким риском тошноты и рвоты по сравнению с некоторыми дозами семаглутида.