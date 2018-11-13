Топ-10 международных фармкомпаний по рыночной капитализации

Издание Genetic Engineering & Biotechnology News (GEN) составило рейтинг десяти лучших фармацевтических компаний текущего года по рыночной капитализации по состоянию на 13 ноября 2018 г. В целом топ-10 фармкомпаний из списка GEN в этом году совокупно оцениваются в 1,845 трлн долл. США.

Как пишет GEN, стоимость крупнейшей фармацевтической «десятки» в текущем году выросла на 7,1% с 1,722 трлн долларов, зафиксированными в 2017 г. №10 GlaxoSmithKline – 101,086 млрд долл. №9 AstraZeneca – 102,589 млрд долл. №8 Sanofi – 113,40 млрд долл. №7 Eli Lilly – 118,930 млрд долл. №6 AbbVie – 134,748 млрд долл. №5 Merck & Co. – 194,222 млрд долл. №4 Roche – 214,932 млрд долл. №3 Novartis – 225,884 млрд долл. №2 Pfizer – 252,289 млрд долл. №1 Johnson & Johnson – 387,331 млрд долл.