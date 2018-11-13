Топ-10 международных фармкомпаний по рыночной капитализации

16:34
19 ноября 2018

Елена Калиновская

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Издание Genetic Engineering & Biotechnology News (GEN) составило рейтинг десяти лучших фармацевтических компаний текущего года по рыночной капитализации по состоянию на 13 ноября 2018 г. В целом топ-10 фармкомпаний из списка GEN в этом году совокупно оцениваются в  1,845 трлн долл. США.

Как пишет GEN, стоимость крупнейшей фармацевтической «десятки» в текущем году выросла на 7,1%  с 1,722 трлн долларов, зафиксированными в 2017 г.

№10 GlaxoSmithKline  – 101,086 млрд долл.

№9 AstraZeneca – 102,589 млрд долл.  

№8 Sanofi – 113,40 млрд  долл.

№7 Eli Lilly – 118,930 млрд долл.

№6 AbbVie – 134,748 млрд долл.

№5 Merck & Co. – 194,222 млрд долл.

№4 Roche – 214,932 млрд долл.

№3 Novartis – 225,884 млрд долл.

№2 Pfizer – 252,289 млрд долл.

№1 Johnson & Johnson – 387,331 млрд долл.

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