Топ-менеджер Roche станет исполнительным директором Gilead Sciences

11:40
10 декабря 2018

Илья Дугин

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Топ-менеджер швейцарской фармацевтической компании Roche («Рош») Дэниэл О’Дей станет новым исполнительным директором американской биотехнологической компании Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз»), сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.  

О назначении может быть объявлено в ближайшее время.  

Пока не известно, когда Дэниэл О’Дей, ныне занимающий должность исполнительного директора Roche Pharmaceuticals, возглавит Gilead.

Информация  о назначении Дэниэла О’ Дея появилась около четырех месяцев назад, когда в Gilead объявили об уходе исполнительного директора Джона Миллигана и председателя совета директоров  Джона Мартина в конце 2018 г.

Джон Миллиган назначен исполнительным директором в 2016 г., сменив на этом посту Джона Мартина, который стал  председателем совета директоров.


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