Топ-менеджер Roche станет исполнительным директором Gilead Sciences

Топ-менеджер швейцарской фармацевтической компании Roche («Рош») Дэниэл О’Дей станет новым исполнительным директором американской биотехнологической компании Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз»), сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.
О назначении может быть объявлено в ближайшее время.
Пока не известно, когда Дэниэл О’Дей, ныне занимающий должность исполнительного директора Roche Pharmaceuticals, возглавит Gilead.
Информация о назначении Дэниэла О’ Дея появилась около четырех месяцев назад, когда в Gilead объявили об уходе исполнительного директора Джона Миллигана и председателя совета директоров Джона Мартина в конце 2018 г.
Джон Миллиган назначен исполнительным директором в 2016 г., сменив на этом посту Джона Мартина, который стал председателем совета директоров.
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