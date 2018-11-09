Топ-менеджер Roche станет исполнительным директором Gilead Sciences

О назначении может быть объявлено в ближайшее время.

Пока не известно, когда Дэниэл О’Дей, ныне занимающий должность исполнительного директора Roche Pharmaceuticals, возглавит Gilead.

Информация о назначении Дэниэла О’ Дея появилась около четырех месяцев назад, когда в Gilead объявили об уходе исполнительного директора Джона Миллигана и председателя совета директоров Джона Мартина в конце 2018 г.

Джон Миллиган назначен исполнительным директором в 2016 г., сменив на этом посту Джона Мартина, который стал председателем совета директоров.





