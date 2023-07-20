Торнадо повредил один из крупнейших заводов Pfizer в США

Торнадо сильно повредил крупный фармацевтический завод Pfizer в городе Роки-Маунт в Северной Каролине, об этом сообщает Associated Press News.

Pfizer заявила, что производственный комплекс был поврежден смерчем, но сообщила, что у нее нет данных о серьезных травмах среди сотрудников. Позже компания сообщила, что все работники предприятия были благополучно эвакуированы. Производитель оценивает ситуацию, чтобы определить, как она повлияет на производственный процесс.

AP News пишет, что со зданий завода была частично сорвана крыша. По словам шерифа округа Нэш Кейт Стоун, ветер разбросал находившиеся там препараты. «У меня есть сообщения о 50 тыс. поддонов с лекарствами, которые разбросаны по всему объекту и повреждены дождем и ветром», — сказала Стоун.

Завод производит препараты для анестезии и другие лекарства, а также почти 25% всех стерильных инъекционных препаратов, используемых в больницах США, говорится на сайте Pfizer. По данным компании, на объекте в Роки-Маунт работает более 4500 специалистов.

Представитель Университета здравоохранения штата Юта Эрин Фокс, считает, что ущерб «вероятно приведет к долгосрочному дефициту, пока Pfizer работает либо над переносом производства на другие площадки, либо над его восстановлением».