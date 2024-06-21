Трансфер технологий между Россией и Китаем в области фармацевтики обсудили в Шанхае

Фонд «Cколково» предложил по результатам II Российско-китайского фармацевтического форума в Шанхае создать финансовую платформу для развития сотрудничества между Россией и Китаем в сфере совместных разработок лекарств.

«Мы сегодня говорили о совместной деятельности в области разработок, говорили о необходимости приводить препараты из разных стран в соответствие друг к другу. Мне кажется очень важным шагом с точки зрения совместной разработки препаратов могла бы стать финансовая платформа, которая позволила бы такого рода сотрудничеству быть. По результатам сегодняшнего мероприятия мы с такой инициативой выйдем», — сказал главный управляющий директор фонда Кирилл Каем. Как уточнил telegram-канал «Право на здоровье», такая платформа может быть создана на базе РФПИ.

По данным представителей китайского инвестиционного фонда LSV Capital, в Китае сейчас неудовлетворенна потребность в фарме, поэтому инновации и международное сотрудничество имеет ценность. Речь идет о клеточных препаратах, большое распространение получили и биотехнологии.

По словам директора ФБУ «ГИЛС и НП» Владислава Шестакова, за период с 2016 по 2024 годы российским GMP-инспекторатом было проведено 67 инспекций в Китайской Народной Республике, было выдано 33 GMP-сертификата, в 23-случаях в выдаче было отказано.

Китайские компании занимают сейчас лидирующее положение по заявкам среди зарубежных стран, рассказала заместитель руководителя Роспатента Виктория Галковская. Среди лидеров по уже действующим патентам за последние три года она отметила Shanghai Green Valley Pharmaceutical. «Хочу отметить интерес иностранных компаний к патентованию в Российской Федерации. И даже сложная геополитическая ситуация не повлияла на этот интерес», — сказала она.

В ходе форума замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева сообщила ТАСС, что наибольший интерес для России представляет трансфер технологий и локализация производства по полному циклу биотехнологических препаратов, лекарств для лечения редких заболеваний, а также препаратов, не зарегистрированных на территории страны. По ее словам, сейчас ряд отечественных компаний уже реализуют проекты с КНР по трансферу технологий производства противоопухолевых, орфанных и других социально значимых препаратов.