Требования к техническим средствам для работы с маркировкой введут с марта 2025 года

Правительство утвердило постановление № 1674 от 29.11.2024 о внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты по вопросам передачи информации в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

В правила маркировки товаров добавляются два пункта. Согласно первому из них участник оборота товаров, проводящий рассчеты при продаже с помощью контрольно-кассовой техники, обязан:

отсканировать код маркировки на товаре и его тип;

передать эти сведения в контрольно-кассовую технику с помощью товароучетной системы;

направить сведения о проданном товаре оператору.

Во втором пункте указано, что в случае, если вместо кода маркировки указан код товара, входящий в состав кода идентификации, вместо двумерного штрихкода в формате Data Matrix может распознаваться штрихкод стандарта EAN.

В постановлении также прописаны требования к техническим средствам для работы с маркированной продукцией. Чтобы проверить функциональную совместимость технического средства получения информации о товаре с техсредствами оператора, производитель направляет оператору заявление о проведении соответствующей проверки. Срок рассмотрения заявления оператором не должен превышать пять рабочих дней. Если заявление принято, то проверку должны провести в течение 25 рабочих дней со дня принятия заявления.

Документ вступает в силу с 1 марта 2025 года.