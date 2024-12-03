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Требования к техническим...

Требования к техническим средствам для работы с маркировкой введут с марта 2025 года

03.12.2024
10:19
Дина Коблова
Правительство обновило требования к техническим средствам для работы с маркированной продукцией, они начнут действовать с 1 марта 2025 года. В постановлении прописаны правила работы при продаже товаров через контрольно-кассовую технику и требования по совместимости технических средств.
Фото: 123rf.com

Правительство утвердило постановление № 1674 от 29.11.2024 о внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты по вопросам передачи информации в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

В правила маркировки товаров добавляются два пункта. Согласно первому из них участник оборота товаров, проводящий рассчеты при продаже с помощью контрольно-кассовой техники, обязан:

  • отсканировать код маркировки на товаре и его тип;
  • передать эти сведения в контрольно-кассовую технику с помощью товароучетной системы;
  • направить сведения о проданном товаре оператору.

Во втором пункте указано, что в случае, если вместо кода маркировки указан код товара, входящий в состав кода идентификации, вместо двумерного штрихкода в формате Data Matrix может распознаваться штрихкод стандарта EAN.

В постановлении также прописаны требования к техническим средствам для работы с маркированной продукцией. Чтобы проверить функциональную совместимость технического средства получения информации о товаре с техсредствами оператора, производитель направляет оператору заявление о проведении соответствующей проверки. Срок рассмотрения заявления оператором не должен превышать пять рабочих дней. Если заявление принято, то проверку должны провести в течение 25 рабочих дней со дня принятия заявления.

Документ вступает в силу с 1 марта 2025 года.

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