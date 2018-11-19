«ТрекМарк» представил новую технологичную линию оборудования для маркировки

Новое оборудование было протестировано для работы с цифровым кодом Data matrix, защищенным криптографией, производится в соответствии с текущими требованиями нормативной документации и методических рекомендаций. «Линия М» отвечает потребностям фармпроизводителей, готовящихся к переходу на обязательную маркировку и работе в ИС МДЛП. Производственная база «Линии М» – концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех.

В презентации приняли участие исполнительный директор компании «ТрекМарк» , заместитель генерального директора концерна «Автоматика», входящего в Госкорпорацию Ростех, Андрей Моторко и представители компаний-вендоров.

представил новый комплекс решений для маркировки лекарственных препаратов.

«Новое оборудование разработано специально для российского рынка. Благодаря возможности адаптации под конкретные задачи предприятия оно может устанавливаться на линиях любых типов. А за счет локализации производства его стоимостьв 2–3 раза ниже зарубежных аналогов. Уверены, что у «Линии М» есть большой потенциал и она будет востребована на рынке. До конца года планируем произвести первые 100 комплексов. Важно отметить, что наши решения полностью совместимы с единой национальной системой цифровой маркировки Честный ЗНАК», – прокомментировал презентацию .

«Концерн «Автоматика» обладает необходимыми опытом и возможностями для локализации производства полного цикла. Сегодня мы предлагаем заказчикам «ТрекМарк» оборудование собственной разработки с максимальным содержанием российских комплектующих, более доступное по цене и конкурентоспособное по своим характеристикам. Это оборудование прошло полный цикл необходимых испытаний и гарантированно поможет защитить добросовестный бизнес, потребителей от контрафактной продукции», – рассказал Андрей Моторко.

За сравнительно короткий период было налажено серийное производство такого технологически сложного оборудования, которое уже сегодня может устанавливаться в фармацевтической индустрии. Комплектующие от ведущих производителей позволяют обеспечивать высокое качество печати.

Генеральный директор компании Videojet в России Йенс-Уве Денерт отметил надежность и качество оборудования «ТрекМарк».

«Этот проект заслуживает особого внимания в силу масштабности и важности решаемых задач. Мы, со своей стороны, делаем все возможное, чтобы поставляемые нами компоненты соответствовали мировым стандартам и отличались своей технологичностью», – заявил он.

По словам менеджера по Центральной и Восточной Европе компании Cognex – Жерома Робера, используемые «ТрекМарк» технологии идентификации Cognex обеспечивают эталонную прослеживаемость продукции на самых высокоскоростных производственных линиях и для любых типов маркировки. А благодаря сотрудничеству с Beckhoff, как отметил генеральный директор «Бекхофф Автоматизация» Иван Голубцов, «ТрекМарк» создал решения, основанные на самых современных технологиях.

Источник публикации: ЦРПТ