«ТрекМарк» представил новую технологичную линию оборудования для маркировки

«ТрекМарк» провел презентацию новой линейки оборудования для маркировки лекарственных препаратов «Линия М» на крупнейшей международной выставке Pharmtech & Ingredients.
Новое оборудование было протестировано для работы с цифровым кодом Data matrix, защищенным криптографией, производится в соответствии с текущими требованиями нормативной документации и методических рекомендаций. «Линия М» отвечает потребностям фармпроизводителей, готовящихся к переходу на обязательную маркировку и работе в ИС МДЛП. Производственная база «Линии М» – концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех.
В презентации приняли участие исполнительный директор компании «ТрекМарк» Сергей Протасов, заместитель генерального директора концерна «Автоматика», входящего в Госкорпорацию Ростех, Андрей Моторко и представители компаний-вендоров.
Сергей Протасов представил новый комплекс решений для маркировки лекарственных препаратов.
«Новое оборудование разработано специально для российского рынка. Благодаря возможности адаптации под конкретные задачи предприятия оно может устанавливаться на линиях любых типов. А за счет локализации производства его стоимостьв 2–3 раза ниже зарубежных аналогов. Уверены, что у «Линии М» есть большой потенциал и она будет востребована на рынке. До конца года планируем произвести первые 100 комплексов. Важно отметить, что наши решения полностью совместимы с единой национальной системой цифровой маркировки Честный ЗНАК», – прокомментировал презентацию Сергей Протасов.
«Концерн «Автоматика» обладает необходимыми опытом и возможностями для локализации производства полного цикла. Сегодня мы предлагаем заказчикам «ТрекМарк» оборудование собственной разработки с максимальным содержанием российских комплектующих, более доступное по цене и конкурентоспособное по своим характеристикам. Это оборудование прошло полный цикл необходимых испытаний и гарантированно поможет защитить добросовестный бизнес, потребителей от контрафактной продукции», – рассказал Андрей Моторко.
За сравнительно короткий период было налажено серийное производство такого технологически сложного оборудования, которое уже сегодня может устанавливаться в фармацевтической индустрии. Комплектующие от ведущих производителей позволяют обеспечивать высокое качество печати.
Генеральный директор компании Videojet в России Йенс-Уве Денерт отметил надежность и качество оборудования «ТрекМарк».
«Этот проект заслуживает особого внимания в силу масштабности и важности решаемых задач. Мы, со своей стороны, делаем все возможное, чтобы поставляемые нами компоненты соответствовали мировым стандартам и отличались своей технологичностью», – заявил он.
По словам менеджера по Центральной и Восточной Европе компании Cognex – Жерома Робера, используемые «ТрекМарк» технологии идентификации Cognex обеспечивают эталонную прослеживаемость продукции на самых высокоскоростных производственных линиях и для любых типов маркировки. А благодаря сотрудничеству с Beckhoff, как отметил генеральный директор «Бекхофф Автоматизация» Иван Голубцов, «ТрекМарк» создал решения, основанные на самых современных технологиях.
Источник публикации: ЦРПТ
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