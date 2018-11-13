«ТрекМарк» презентует новое оборудование – «Линия М»

Новое оборудование «Линия М» производится в полном соответствии с бизнес-процессами, нормативной документацией и методическими рекомендациями на мощностях концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех». Комплектующие от ведущих производителей позволяют обеспечивать высокое качество печати. Благодаря локализации производства в России его стоимость в 2-3 раза ниже зарубежных аналогов.

В презентации компании примут участие исполнительный директор ТрекМарк , представители ЦРПТ, Videojet, Cognex, Beckhoff и другие.

Российская компания «ТрекМарк» специализируется на разработке и производстве оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров. Она была создана в 2018 году Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ), Российским фондом прямых инвестиций и швейцарской компанией SICPA.

Оборудование компании «ТрекМарк» полностью поддерживает работу с регистраторами эмиссии, нанося цифровые коды с криптозащитой для любых типов производственных линий. Решения компании полностью совместимы с единой национальной системой цифровой маркировки и прослеживаемости товаров Честный ЗНАК.

Дата и место проведения

Мероприятие пройдет 20 ноября в 15:00 на стенде компании «ТрекМарк» (павильон 2, зал 7, A157).

Адрес: г. Москва, 66-й километр МКАД, вл. 2, МВЦ «Крокус Экспо».

Источник публикации: ЦРПТ