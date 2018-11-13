«ТрекМарк» презентует новое оборудование – «Линия М»

20 ноября «ТрекМарк» проведет презентацию новой линейки оборудования для маркировки, сериализации и агрегации лекарственных препаратов «Линия М» на международной выставке Pharmtech & Ingredients.
Новое оборудование «Линия М» производится в полном соответствии с бизнес-процессами, нормативной документацией и методическими рекомендациями на мощностях концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех». Комплектующие от ведущих производителей позволяют обеспечивать высокое качество печати. Благодаря локализации производства в России его стоимость в 2-3 раза ниже зарубежных аналогов.
В презентации компании примут участие исполнительный директор ТрекМарк Сергей Протасов, представители ЦРПТ, Videojet, Cognex, Beckhoff и другие.
Российская компания «ТрекМарк» специализируется на разработке и производстве оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров. Она была создана в 2018 году Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ), Российским фондом прямых инвестиций и швейцарской компанией SICPA.
Оборудование компании «ТрекМарк» полностью поддерживает работу с регистраторами эмиссии, нанося цифровые коды с криптозащитой для любых типов производственных линий. Решения компании полностью совместимы с единой национальной системой цифровой маркировки и прослеживаемости товаров Честный ЗНАК.
Мероприятие пройдет 20 ноября в 15:00 на стенде компании «ТрекМарк» (павильон 2, зал 7, A157).
Адрес: г. Москва, 66-й километр МКАД, вл. 2, МВЦ «Крокус Экспо».
Источник публикации: ЦРПТ
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