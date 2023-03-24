Три человека в США умерли после использования глазных капель

Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили о двух новых смертях, связанных с заражением устойчивой к лекарствам бактерией Pseudomonas aeruginosa, пишет The Washington Post. Большинство инфицированных пациентов сообщили об использовании искусственных слез или глазных капель.

Впервые агентство предупредило о вспышках в январе этого года, и с тех пор инфекция распространилась по 16 штатам, а о заражении сообщили 68 человек. Общее число смертей на текущий момент достигло трех, также сообщалось о восьми случаях потери зрения и четырех случаях, при которых понадобилось хирургическое удаление глазного яблока.

По данным CDC, зараженные использовали десять разных марок офтальмологических препаратов. Наиболее часто применялись искусственные слезы Ezri Care от компании Ezricare. В феврале FDA заявило, что материнская компания Ezricare Global Pharma Healthcare не смогла обеспечить надлежащее тестирование этого препарата. По данным агенства, Global Pharma использовала упаковки без защиты от вскрытия и распространяла лекарства без нужных консервантов.

Global Pharma Healthcare отозвала препарат с рынка в январе. Ее примеру последовали несколько других компаний, таких как Apotex Corp. и Pharmedica USA.

Общие симптомы бактериальной инфекции включают выделения из глаз, покраснение глаза или века, нечеткость зрения, чувствительность к свету и боль в глазах. В самых крайних случаях инфекция может распространиться на другие части тела, включая кровоток.