Три региона протестируют передвижные аптечные пункты

В течение недели — с 11 по 17 марта — АО «Губернские аптеки» организуют выездную торговлю лекарственными препаратами в населенные пункты, где сейчас нет ни аптечных организаций, ни ФАП с лицензией на фармдеятельность. Такое решение было принято по итогам совещания с терорганом Росздравнадзора, рассказала «ФВ» управляющая краевой аптечной сетью предприятия Людмила Губина.

По ее словам, регламентирующей базы пока нет, это план модели реализации лекарственных препаратов с помощью передвижных аптечных пунктов на примере трех субъектов — Краснодарского края, Красноярского края и Республики Хакасия. Эти территории значительно отличаются друг от друга по средней численности жителей населенных пунктов: в Краснодарском крае это 1500 человек, в Красноярском крае — 123 человека, в Хакасии — 119 человек.

Территориальное управление Росздравнадзора по Красноярскому краю предоставило презентацию с рекомендациями по тестированию проекта: какое оснащение должно быть у автомобиля, какие лекарственные препараты можно реализовывать в пункте и его модель работы (прикрепляется к базовой аптеке, выезжает в точку назначения, маршрут).

Аптечному предприятию необходимо заполнить таблицу по итогам тестирования работы пунктов. «Наша задача — организовать работу и провести мониторинг: сколько времени занимает дорога, стоянка автомобиля, оценить затраты на автомобиль, ГСМ, зарплату, товарный остаток. И предоставить отчет по выручке — что покупали люди, в чем спрос был неудовлетворен, чего мы не учли. Мы должны продавать не менее минимального ассортимента для таких моделей работы, а это очень узкий перечень, и только безрецептурные препараты», — пояснила Губина.

«Губернские аптеки» уже составили маршрут передвижения пунктов, уведомили глав муниципальных образований об их работе.

«Далее в Госдуме будет приниматься решение, быть этому проекту или нет. Но потребность в нем огромная. В Красноярском крае 40% ФАП не осуществляют реализацию лекарственных препаратов, кроме того, много сел и деревень, где нет аптек и ФАП», — резюмировала Губина.

«ФВ» отправил запрос в Росздравнадзор, чтобы уточнить детали реализации проекта и логику выбора регионов.