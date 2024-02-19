«Трокас Фарма» заплатит «Диамед-фарме» 311 млн рублей за пользование ее изобретением

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании «Диамед-фарма» к ООО «Трокас Фарма» и ЗАО «Аптека № 347 Надежда» о выплате компенсаций за пользование без разрешения патентообладателя изобретением при производстве и продаже лекарства «Драстоп». Решение опубликовано в системе «Мой арбитр» и не вступило в законную силу.

Срок действия исключительного права на изобретение «Средство для лечения артрологических заболеваний» (патентообладатель ООО «Диамед-фарма») с 19 октября 2015 года по 19 октября 2035 года. Истец использует изобретение при производстве препарата «Мукосат», а также предоставляет право использовать его ООО «Гротекс» и ООО «ФармФирма «Сотекс» — для выпуска «Артогистана» и «Хондрогарда» соответственно. С ноября 2017 года ответчик вводит в гражданский оборот на территории России «Драстоп», в основе которого лежит то же изобретение, хотя разрешения на это он не получал. Это стало основанием для многочисленных судебных разбирательств.

В декабре 2020 года ФАС выдала предписание ООО «Трокас Фарма» (представляет в России интересы турецкой фирмы World Medicine, держателя РУ на «Драстоп») о прекращении введения в гражданский оборот препарата из-за нарушения патентных прав компании «Диамед-фарма». «Трокас Фарма» была не согласна с этим решением, указывая, что показатель вязкости хондроитина сульфата натрия в их лекарстве отличается от описанного в патенте. Но Арбитражный суд Москвы, Девятый арбитражный апелляционный суд и Суд по интеллектуальным правам оставили предписание в силе.

В рамках текущего дела о выплате компенсации эксперты подсчитали, что общая стоимость использования изобретения с октября 2019 года по июнь 2023 года составила 155,8 млн руб. Истец просил установить выплату в двукратном размере этой стоимости, то есть 311,7 млн руб., и взыскать ее с ООО «Трокас Фарма», а с ЗАО «Аптека № 347 Надежда», которая предлагала препарат к продаже, взыскать 100 тыс. руб. Суд исковые требования удовлетворил в полном объеме.

В ноябре 2023 года Минздрав исключил из Госреестра регистрационное удостоверение на «Драстоп» на основании решения суда, ранее писал «ФВ».