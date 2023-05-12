У Takeda в России сменился генеральный директор

Генеральным директором Takeda в России назначена Юлия Четверикова. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе компании. До этого руководителем российского подразделения с 2019 года была Елена Карташева. Первым о кадровых перестановках сообщил Vademecum.

В компании уточнили, что Четверикова вступила в должность 1 апреля 2023 года. До этого она была директором подразделения гастроэнтерологии и неврологии Takeda в России. Ранее Четверикова также занимала руководящие позиции в международных фармацевтических компаниях, в том числе в Novartis и Abbott.

Карташева в свою очередь назначена главой объединения стран TuRC (Турция, Россия, Белоруссия, Казахстан) в Takeda, штаб-квартира которого находится в Стамбуле.