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У Takeda в...

У Takeda в России сменился генеральный директор

12.05.2023
19:53
Маргарита Грошева

В российском представительстве японской компании Takeda сменился руководитель. Гендиректором назначена Юлия Четверикова.

Юлия Четверикова

Генеральным директором Takeda в России назначена Юлия Четверикова. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе компании. До этого руководителем российского подразделения с 2019 года была Елена Карташева. Первым о кадровых перестановках сообщил Vademecum.

В компании уточнили, что Четверикова вступила в должность 1 апреля 2023 года. До этого она была директором подразделения гастроэнтерологии и неврологии Takeda в России. Ранее Четверикова также занимала руководящие позиции в международных фармацевтических компаниях, в том числе в Novartis и Abbott.

Карташева в свою очередь назначена главой объединения стран TuRC (Турция, Россия, Белоруссия, Казахстан) в Takeda, штаб-квартира которого находится в Стамбуле.

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