У аптек «Вита» произошел сбой. Не работает сайт, приложение и телефон горячей линии, убедился корреспондент «ФВ». Сотрудники сети, пожелавшие остаться анонимными, сообщили, что сами не знают о причинах случившегося, аптеки не работают уже несколько часов. При этом часть офлайн аптек продолжают работать.

В профильных чатах также сообщается, что произошел массовый сбой, но о причинах сотрудникам не сообщили. «ФВ» направил запрос в аптечную сеть.

По данным AlphaRM, на 1 декабря 2023 года сеть «Вита» насчитывает 2 539 точек в 40 регионах России.