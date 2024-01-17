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У аптек «Вита»...

У аптек «Вита» произошел сбой

17.01.2024
19:24
В работе аптечной сети «Вита» произошел массовый сбой. Сотрудники говорят, что сами не знают о причинах произошедшего. Некотрые из офлайн аптек продолжают работать.
Скрин с сайта | Фото: vitaexpress.ru

У аптек «Вита» произошел сбой. Не работает сайт, приложение и телефон горячей линии, убедился корреспондент «ФВ». Сотрудники сети, пожелавшие остаться анонимными, сообщили, что сами не знают о причинах случившегося, аптеки не работают уже несколько часов. При этом часть офлайн аптек продолжают работать.

В профильных чатах также сообщается, что произошел массовый сбой, но о причинах сотрудникам не сообщили. «ФВ» направил запрос в аптечную сеть.

По данным AlphaRM, на 1 декабря 2023 года сеть «Вита» насчитывает 2 539 точек в 40 регионах России.

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