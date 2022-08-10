У завода «Нижфарм» сменился руководитель

Генеральным директором АО «Нижфарм» (входит в группу компаний STADA) в России стала Лариса Матвеева. Это следует из базы данных системы СПАРК. На своем посту Матвеева сменила Штефана Эдера. «ФВ» направил запрос в компанию.

Согласно информации на сайте компании, до назначения Матвеева была вице-президентом по правовым вопросам, этике и связям с органами государственной власти STADA в регионе Россия и СНГ. На фармацевтическом рынке она работает более 10 лет. До прихода в STADA Матвеева занимала руководящие региональные и страновые позиции в крупных международных компаниях, таких как Hewlett-Packard, Honeywell и Novartis.

В апреле Штефан Эдер был назначен главой глобальной компании STADA на всех европейских рынках. Тогда в пресс-службе поясняли, что юридически в России все оставалось без изменений и Эдер продолжал занимать должность исполнительного вице-президента компании в России и СНГ.