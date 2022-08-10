Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиПроизводство
У завода «Нижфарм»...

У завода «Нижфарм» сменился руководитель

10.08.2022
19:47
Маргарита Грошева

Штефан Эдер ушел с поста гендиректора АО «Нижфарм». Его сменила вице-президент по правовым вопросам, этике и связям с органами государственной власти STADA в России.

Лариса Матвеева | Фото: stada.ru

Генеральным директором АО «Нижфарм» (входит в группу компаний STADA) в России стала Лариса Матвеева. Это следует из базы данных системы СПАРК. На своем посту Матвеева сменила Штефана Эдера. «ФВ» направил запрос в компанию.

Согласно информации на сайте компании, до назначения Матвеева была вице-президентом по правовым вопросам, этике и связям с органами государственной власти STADA в регионе Россия и СНГ. На фармацевтическом рынке она работает более 10 лет. До прихода в STADA Матвеева занимала руководящие региональные и страновые позиции в крупных международных компаниях, таких как Hewlett-Packard, Honeywell и Novartis.

В апреле Штефан Эдер был назначен главой глобальной компании STADA на всех европейских рынках. Тогда в пресс-службе поясняли, что юридически в России все оставалось без изменений и Эдер продолжал занимать должность исполнительного вице-президента компании в России и СНГ.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсы
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.