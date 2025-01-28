Участникам картеля при поставке лекарств в Якутии изменили приговор

Верховный суд Республики Саха (Якутия) изменил приговор по делу о картельном сговоре при поставке лекарств и медицинских изделий в региональные учреждения здравоохранения. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Суд первой инстанции ранее приговорил четырех подсудимых к лишению свободы условно на срок от четырех лет и шести месяцев до пяти лет с испытательным сроком четыре года за мошенничество (ч.4 ст.159 УК РФ), а также назначил штраф от 320 тыс. до 400 тыс. руб. за ограничение конкуренции (ч.1 ст.178 УК РФ), с освобождением от исполнения из-за истечения срока давности.

Прокуратура с таким решением не согласилась и внесла апелляционное представление. Рассматривая жалобу, Верховный суд Якутии изменил приговор. Одному фигуранту назначили пять лет лишения свободы, второму — четыре года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Их взяли под стражу в зале суда.

«В остальной части приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу», — заключили в пресс-службе прокуратуры.

Уголовное дело было возбуждено в марте 2019 года. Известно, что общая сумма госконтрактов, заключенных мошенническим путем, составила около 3 млрд руб. Стоимость контрактов была в 2—4 раза завышена по сравнению с розничными ценами. При этом представители медучреждений в сговоре с представителями картеля принимали меры к ограничению конкуренции.