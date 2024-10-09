Участники форума «Биопром-2024» подписали ряд соглашений

— Соглашение о производстве фармацевтической субстанции нитроглицерина 4%-го в спирте этиловом подписали заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности госкорпорации «Ростех» Дмитрий Леликов, директор по продукции гражданского назначения АО «Спецхимия» Татьяна Ионова, а также заместитель гендиректора по экономике, финансам и планированию ФГУП «Федеральный центр двойных технологий «Союз» Андрей Филиппов.

Реализация проекта позволит развернуть единственное в России производство фармацевтических субстанций на основе нитроглицерина. Мощность производства составит от 2 тонн медицинского нитроглицерина в месяц, его запуск обеспечит независимость от зарубежных поставок. Первая партия препарата запланирована на конец 2025 — начало 2026 года.

— Соглашение о намерениях с правительством Калужской области и АО «РТ-Медицинские технологии» подписали губернатор региона Владислав Шапша и гендиректор «РТ-Медицинские технологии» Сергей Дмитроченко.

Инвестиционный проект касается строительства завода в Калужской области по производству медицинского оборудования. Планируемый размер инвестиций в строительство завода составит более 1,5 млрд руб.

— Генеральный директор АО «РТ-Медицинские технологии» Сергей Дмитроченко и заместитель председателя Совета министров Республики Крым Елена Романовская подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает повышение продолжительности и качества жизни.

Стороны намерены внедрять отечественные инновационные технологии и решения в здравоохранение, а также содействовать продвижению отечественного медицинского оборудования.

— Соглашение по вопросам сотрудничества и реализации проектов в области обеспечения пациентов на диализной терапии подписали директор направления по специализированной медицинской технике АО «Русатом РДС» Анатолий Мялицин и гендиректор ООО «Фармасинтез-Медтех» Николай Паникаровский.

Стороны планируют создание и производство аппаратов для гемодиализа и перитонеального диализа, обеспечение растворами и расходными материалами для проведения диализа, лекарственное обеспечение пациентов, находящихся на диализной терапии.

— В присутствии заместителя министра промышленности и торговли Екатерины Приезжевой подписи под соглашением о взаимодействии поставили председатель правления АФПЕАЭС Алексей Кедрин и и.о. декана факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ Андрей Замятнин.

Документ направлен на создание механизма взаимодействия между академической средой и промышленностью.