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Участники рынка не поддержали последнюю версию стратегии «Фарма 2030»

Эксклюзив
04.04.2023
17:15
Маргарита Грошева

Минпромторг подготовил последнюю версию стратегии «Фарма 2030». Она была направлена в рабочую группу по «регуляторной гильотине», хотя формально ее согласование для принятия документа не требуется. При этом члены рабочей группы указали, что его необходимо доработать.

Фото: unsplash.com

Члены рабочей группы по «регуляторной гильотине» (РГ) единогласно не согласовали последнюю версию проекта стратегии «Фарма 2030». Это следует из протокола заседания группы 3 апреля. «ФВ» ознакомился с протоколом, а также с проектом стратегии. По мнению РГ, документ необходимо доработать.

К тому же, члены рабочей группы от экспертного и делового сообщества считают, что для комплексного обсуждения проекта стратегии важно рассматривать его одновременно с проектом плана мероприятий по ее реализации.

В то же время, указано в протоколе, для принятия постановления об утверждении стратегии «Фарма 2030» формально не требуется согласование РГ, так как оно не содержит обязательных требований. Но участники группы ознакомились с документом и направили итоги обсуждения в аналитический центр правительства, уточнил ее председатель, глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

Среди основных направлений реализации стратегии:

  • совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере обращения лекарств;
  • доступ к фармрынку, ценообразование и обеспечение сбыта продукции;
  • системные меры по поддержке организации производства;
  • поддержка экспорта, в том числе гармонизация регуляторики;
  • создание общей инфраструктуры и систем общего пользования;
  • декомпозиция задач для смежных отраслей промышленности;
  • контроль лекарственных средств;
  • кадры.

Согласно документу, до 2030 года объем рынка лекарств в России должен вырасти до 3,7 трлн руб., доля российских препаратов в денежном выражении увеличиться с 35,3% (в 2022 году) до 42,6%, объем экспорта — с 1,26 млрд до 3,4 млрд долл., а доля препаратов из перечня стратегически значимых, которые производятся по полному циклу, — с 67,4% до 80%.

В Министерстве здравоохранения в свою очередь положительно оценили проект стратегии «Фарма 2030», сообщил помощник министра Алексей Кузнецов. Он отметил, что акцент в проекте делается на «импортоопережение» — создание и вывод на рынок новых прорывных отечественных препаратов, потребность в которых испытывает практическая медицина.

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