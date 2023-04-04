Участники рынка не поддержали последнюю версию стратегии «Фарма 2030»

Члены рабочей группы по «регуляторной гильотине» (РГ) единогласно не согласовали последнюю версию проекта стратегии «Фарма 2030». Это следует из протокола заседания группы 3 апреля. «ФВ» ознакомился с протоколом, а также с проектом стратегии. По мнению РГ, документ необходимо доработать.

К тому же, члены рабочей группы от экспертного и делового сообщества считают, что для комплексного обсуждения проекта стратегии важно рассматривать его одновременно с проектом плана мероприятий по ее реализации.

В то же время, указано в протоколе, для принятия постановления об утверждении стратегии «Фарма 2030» формально не требуется согласование РГ, так как оно не содержит обязательных требований. Но участники группы ознакомились с документом и направили итоги обсуждения в аналитический центр правительства, уточнил ее председатель, глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

Среди основных направлений реализации стратегии:

совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере обращения лекарств;

доступ к фармрынку, ценообразование и обеспечение сбыта продукции;

системные меры по поддержке организации производства;

поддержка экспорта, в том числе гармонизация регуляторики;

создание общей инфраструктуры и систем общего пользования;

декомпозиция задач для смежных отраслей промышленности;

контроль лекарственных средств;

кадры.

Согласно документу, до 2030 года объем рынка лекарств в России должен вырасти до 3,7 трлн руб., доля российских препаратов в денежном выражении увеличиться с 35,3% (в 2022 году) до 42,6%, объем экспорта — с 1,26 млрд до 3,4 млрд долл., а доля препаратов из перечня стратегически значимых, которые производятся по полному циклу, — с 67,4% до 80%.

В Министерстве здравоохранения в свою очередь положительно оценили проект стратегии «Фарма 2030», сообщил помощник министра Алексей Кузнецов. Он отметил, что акцент в проекте делается на «импортоопережение» — создание и вывод на рынок новых прорывных отечественных препаратов, потребность в которых испытывает практическая медицина.