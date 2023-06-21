Участники рынка обсудили проблему демпинга цен на оригинальные препараты

Некоторые западные компании могут сейчас резко сокращать стоимость оригинальных препаратов, даже ниже, чем на рынках референтых стран, рассказал заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Тимофей Нижегородцев на форуме «Лекарственная безопасность», который прошел в рамках Петербургского Международного экономического форума. Он пояснил, что это мешает функционировать производителям воспроизведенных препаратов.

«Если мы раньше теоретически говорили о такой форме недобросовестной конкуренции с российскими производителями, то теперь мы видим уже реализованные кейсы. Конечно, мы можем порадоваться, что стоимость оригинальных препаратов резко снизилась ниже уровня даже цен в референтых странах. Но вообще-то в условиях существующего регулирования это может приводить к тому, что российские компании не смогут производить воспроизведенные лекарственные препараты, потому-то им нужно регистрировать цену еще ниже, — сказал Нижегородцев. — Международные компании, которые действуют на большом количестве глобальных рынков, конечно, имеют возможность субсидировать снижение цен ниже уровня референтых стран, но это субсидии. Не только в потребителей, но и в то, чтобы лишить возможности функционировать российские компании, которые производят воспроизведенные лекарственные препараты, и мы, конечно, должны за этим следить».

Министерство промышленности также обратило внимание на проблему. «Это действительно важно. По-моему, еще когда методика [расчета цен] первый раз появлялась, мы обсуждали, что такой риск есть», — сказал директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Дмитрий Галкин во время обсуждения.

Возможные решения

Одним из способов решения проблемы могло бы быть установление 12-месячного моратория на снижение цены фармкомпанией, выпускающей оригинальный препарат, после вывода на рынок впервые воспроизведенного ЛП, считает генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро. «В текущей геополитической ситуации оригинатор может снизить цену в несколько раз, сделав отечественное производство воспроизведенного продукта просто нерентабельным, а через пару месяцев такой оригинатор может заявить о прекращении поставок данного препарата на российский рынок», — пояснила она.

Шапиро также предложила разработать механизм ускоренной регистрации цены. «У нас были случаи, когда мы не успевали представить свой товар на государственных торгах по более низкой цене, потому что мы не успевали зарегистрировать цену. Было бы здорово для таких индивидуальных случаев разработать механизм ускоренной регистрации цены», — пояснила она.

Какие еще проблемы

На работе производителей дженериков сказывается и присутствие в государственном реестре лекарственных средств препаратов, которые фактически не обращаются на рынке, указал Нижегородцев.

«На сегодняшний момент препараты, которые находятся в спящем и умершем состоянии с ценовым индикаторами не позволяют развиваться рынку воспроизведенных лекарственных препаратов и функционировать соответствующим образом», — сказал он.

По мнению Нижегородцева, также нужно внимательно относиться к выдаче различных разрешений межведомственной комиссией Министерства здравоохранения по определению дефектуры. «Например, компании не должно становиться выгодно проводить через комиссию поставки зарегистрированных в России препаратов в незарегистрированной упаковке. Компании начинают находить в этом выгоду, так как ценовое регулирование на них формально не распространяется. Мы, во-первых, должны закрыть эту дырочку и в целом не должна комиссия по всякому поводу разрешать ввоз в иностранной упаковке зарегистрированных в России препаратов», — пояснил замруководителя ФАС.

К тому же, считает Нижегородцев, нельзя использовать комиссию, чтобы менять процедуру регистрации препаратов. По его словам, многие компании пользуются этим, чтобы попытаться сократить сроки, избежать определенных регуляторных процедур.

«Честно говоря, мы все больше и больше отказываем в своих решениях, и мне кажется, что это правильно. Комиссия не должна быть способом и формой отмены регуляторных процедур и способом получения регуляторных и экономических преимуществ на рынке, в том числе через инструменты ухода от ценового регулирования», — пояснил он.