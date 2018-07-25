Украинская фарма попала под российские санкции

В российский санкционный список, как сообщает украинское Агентство медицинского маркетинга, попала компания НС ПАО «Фармак» (Киев), производитель дженериковых рецептурных и безрецептурных препаратов. Кроме того под санкциями оказалась и глава компании Филя Жебровская. Санкции введены в отношении еще одной компании, причастной к фармрынку, – дистрибьютора ООО «БаДМ».

В списке нет других фармкомпаний, зато есть руководители фармфирм: генеральный директор ОДО «Интерхим» (Одесса) Анатолий Редер, глава правления ЧАО «Индар» Любовь Вишневская, депутат и бенефициар фармкомпании «Дарница» (Киев) Глеб Загорий и его отец глава НС фармкомпании «Дарница» Владимир Загорий.

Российские санкции коснутся также и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун и ряда депутатов, входящих в парламентский комитет по здравоохранению: глава комитета Ольги Богомолец, ее заместителей Олега Мусии, Оксаны Корчинской и Татьяны Донец, а также члена комитета Сергея Березенко.

«Экспорт в Россию у этих людей небольшой, не думаю, что это большая потеря, – комментирует директор Агентства медицинского маркетинга Юрий Чертков. – Но все равно неприятно, в любом случае основные активы лиц, которые попали под санкции, сконцентрированы в Украине. Часто компании имеют европейские регистрации, с Россией непросто работать, долгий процесс регистрации и тяжелый порог входа, кроме того легче сразу напрямую взаимодействовать с дистрибьюторами».

По данным RNC Pharma, за первые три квартала 2018 г. из Украины в нашу страну было ввезено лекарств на общую сумму порядка 1 млрд руб. (с учетом таможенной очистки), что на 23% меньше (в рублях), чем за аналогичный период 2017 г.

«Это далеко не рекордные значения, в лучшие годы, скажем в 2014 г., из этой страны к нам было ввезено ЛП на сумму порядка 1,9 млрд руб., – отмечает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. – Прошлый год, кстати, тоже был довольно успешным для украинских поставщиков, тогда импорт вплотную приблизился к результатам 2014 г.».

По объему поставок за три квартала 2018 г. лидирует «Фармак», на компанию пришлось 51% всех поставок ЛП из Украины. «Дарница» занимает только 11 место и у нее 0,8% импорта ЛП. «Индар», несмотря на то что ее продукция в России зарегистрирована, поставок с 2010 по 2018 г. не осуществляла.

«Помимо этого, поставляются АФИ, – продолжает Николай Беспалов. – С января по сентябрь текущего года было ввезено субстанций на сумму 201 млн руб. с учетом таможенной очистки. Динамика по АФИ к аналогичному периоду 2017 г. составила минус 41%. Причем ранее фармсубстанции поставлялись в довольно значительных объемах, скажем в 2016 г. было ввезено АФИ на сумму более 1 млрд руб.».

Из украинских поставщиков АФИ за I-III кв. 2018 г. лидирует «Синбиас Фарма», на нее приходится 89% всех поставок, на втором месте компания «Интерхим», у нее 3,8%. «Но этот производитель интересен тем, что поставляет сырье для таких ЛП, как тилорон, из которого, в частности, «Дальхимфарм» производит препарат «Тилаксин» (аналог «Амиксина» и «Лавомакса»). Также в 2017 г. эта компания поставляла сырье для производства транквилизатор Диамидазепам, у него нет прямых аналогов, препарат тоже производит «Дальхимфарм», – заключил эксперт.