Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский стали владельцами 25% сети аптек «Планета Здоровья»

Телеведущая Юлия Высоцкая и режиссер Андрей Кончаловский (настоящее имя — Андрей Михалков) завершили вхождение в группу аптек «Планета Здоровья», теперь семье принадлежит 25% компании, сообщили «ФВ» в PR-группе компаний Высоцкой. «Они вошли как физические лица во все компании «Планеты Здоровья», сумма сделки не разглашается», — уточнили там.

Партнеры планируют использовать Высоцкую в качестве амбассадора сети аптек и увеличить присутствие бренда в digital-пространстве, усилив e-com составляющую. Стороны ставят перед собой цель провести глубокую структурную реорганизацию с целью создания интегрированной многопрофильной компании.

Отмечается, что Высоцкая планировала запустить сервис по планированию питания, который будет собирать сбалансированный рацион на неделю из рецептов сайта «Едим Дома».

«ФВ» направил запрос владельцу аптечной сети Александру Броварцу.

В конце 2024 года Александр Монастырев закрыл сделку по продаже своей компании (264 аптеки) сети аптек «Планете здоровья» за сумму, покрывающую долги сети «Монастырёв.рф» — 3,3 млрд руб. Он оставил за собой долю в 10%, писал «ФВ».