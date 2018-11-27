Ульяновская область не теряет надежды построить на своей территории фармзавод

08:01
3 декабря 2018

Екатерина Погонцева

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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал меморандум о реализации инвестиционного проекта по созданию производства лекарственных средств с крупной международной компанией. Имя партнера и другие подробности не разглашаются. Как написал глава региона в своем блоге, в рамках документа «планируется построить завод». Соглашение достигнуто в ходе работы IV Российско-британского бизнес-форума «Партнерство в инновациях», который состоялся в Лондоне.

Фармацевтические амбиции у региона появились не впервые. В 2014 г. обсуждалась возможность строительства в Ульяновске «инновационного производственного комплекса, который призван обеспечить новый подход к учету и снабжению лекарственными препаратами учреждений здравоохранения». На базе предприятия хотели создать образовательную площадку по подготовке профильных специалистов в рамках проекта «Всероссийский фармацевтический кадровый резерв». Проект должен был быть реализован в 2015 г. силами самарской компании «Фармбокс», но что-то не задалось, сейчас она находится в стадии ликвидации.

Известно, что на лондонском форуме искал партнеров и проектный офис ООО «ФармМедПолис Республики Татарстан», которому поручено сформировать медико-фармацевтический кластер на территории субъекта. По прогнозам регионального Минпромторга, в случае реализации проекта в 2020 г. объем выпуска лекарств и медицинских изделий должен достигнуть 9,4 млрд рублей.

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