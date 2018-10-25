Ульяновская область: прокурор внес представление председателю правительства об организации лекарственного обеспечения

В ходе проверки прокуратура обнаружила, что в регионе не организовано надлежащее обеспечение специализированными продуктами лечебного питания свыше 30 детей-инвалидов, страдающих орфанными заболеваниями. Причина – соответствующая закупка не была проведена.

Оказалось, что в Ульяновской областной детской клинической больнице не могут выполнять неонатальный скрининг новорожденных детей из-за того, что заявка ЛПУ на приобретение соответствующих реагентов была исполнена практически на 50%. Длительное время областной Минздрав не исполнял судебные решения, которые обязывали его обеспечить жителей лекарственными препаратами на общую сумму более 100 млн руб. Много нареканий вызвало обеспечение граждан бесплатными медикаментами во время прохождения лечения в стационарах, в том числе в онкологическом диспансере. Люди были вынуждены покупать лекарства за свой счет.

Проблемы с лекарственным обеспечением жителей Ульяновской области бурно обсуждались в течение всего прошедшего лета в свете коррупционного скандала с участием экс-министра здравоохранения и депутата регионального Законодательного собрания. В августе была сформирована чрезвычайная комиссия для урегулирования вопросов в сфере регионального здравоохранения, в состав которой были включены опытные финансисты и юристы из Москвы. Им было поручено провести аудит отрасли, проанализировать ситуацию и придумать нетривиальный способ, как из нее выйти. И эксперты выход нашли – увеличить бюджет отрасли почти на 3 млрд руб. в будущем году: с запланированных 7,8 млрд до 10,5 млрд руб. После этого предложения о комиссии больше никто не вспоминал, а Интернет-сайт, который освещал исключительно ее деятельность, был закрыт.