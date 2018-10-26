«Ульяновскфармация» просит признать ее банкротом

08:59
13 ноября 2018

Екатерина Погонцева

299

АО «Ульяновскфармация», единственное государственное фармацевтическом предприятие Ульяновской области, намерено обратиться в суд с просьбой признать его банкротом. Суммарная задолженность учреждения, которое осуществляет отпуск лекарств льготным категориям граждан, превышает 1 млрд руб.

Согласно бухгалтерской отчетности на 30 сентября текущего года размер оборотных активов ОАО «Ульяновскфармация» достиг 539 млн рублей, из которых дебиторская задолженность составляет 325 млн руб. Стоимость чистых активов оценивается на уровне минус  412 млн руб. Убытки за 9 месяцев – 133 млн руб. Как говорится в решении Совета директоров, обращение в суд продиктовано необходимостью повышения эффективности бюджетных расходов Ульяновской области. 

По сведениям портала testfirm.ru, проблемы у предприятия начались несколько лет назад. Уже к декабрю 2017 г. у общества  финансовое состояние «было значительно хуже, чем у половины предприятий, занимающихся оптовой торговлей фармацевтической продукцией, сопоставимых с ним по масштабу деятельности, отчетность которых содержится в информационной базе Росстата».

В базе rusprofile.ru за период с 2015 года имеются данные о 347 проверках, проведенных в отношении АО «Ульяновскфармация»: 23 плановых и 324 внеплановых. По их результатам выявлено 152 нарушения. Напомним, что летом этого года компания также оказалась в центре коррупционного скандала. Центральный аппарат СК РФ продолжает расследование уголовного дела о хищении денежных средств, предназначенных для закупок медикаментов и медизделий для жителей Ульяновской области.

В состав АО «Ульяновскфармация» входят аптечный склад, цех по производству марлевой продукции, 150 аптек, 6 из которых имеют производственные отделы. Судя по всему, в ближайшее время все эти объекты будут выставлены на продажу.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
26.10.2018
Ульяновская область: прокурор внес представление председателю правительства об организации лекарственного обеспечения
11.10.2018
Бывший сотрудник спецслужбы банкротит компанию свердловского депутата
10.10.2018
Жителям Ульяновской области дадут деньги на покупку дорогостоящих лекарств
Популярное
08.11.2018
Фармритейл и эксперты оценили перспективы аптек «Магнита» на рынке
3309
08.11.2018
UPD: «Утконос» занялся продажей лекарств
2311
08.11.2018
Украинская фарма попала под российские санкции
2187
09.11.2018
Назначен новый генеральный директор Roche в России
2105
09.11.2018
Обзор отраслевых нормативно-правовых актов   
1363