«Ульяновскфармация» просит признать ее банкротом

Согласно бухгалтерской отчетности на 30 сентября текущего года размер оборотных активов ОАО «Ульяновскфармация» достиг 539 млн рублей, из которых дебиторская задолженность составляет 325 млн руб. Стоимость чистых активов оценивается на уровне минус 412 млн руб. Убытки за 9 месяцев – 133 млн руб. Как говорится в решении Совета директоров, обращение в суд продиктовано необходимостью повышения эффективности бюджетных расходов Ульяновской области.

По сведениям портала testfirm.ru, проблемы у предприятия начались несколько лет назад. Уже к декабрю 2017 г. у общества финансовое состояние «было значительно хуже, чем у половины предприятий, занимающихся оптовой торговлей фармацевтической продукцией, сопоставимых с ним по масштабу деятельности, отчетность которых содержится в информационной базе Росстата».

В базе rusprofile.ru за период с 2015 года имеются данные о 347 проверках, проведенных в отношении АО «Ульяновскфармация»: 23 плановых и 324 внеплановых. По их результатам выявлено 152 нарушения. Напомним, что летом этого года компания также оказалась в центре коррупционного скандала. Центральный аппарат СК РФ продолжает расследование уголовного дела о хищении денежных средств, предназначенных для закупок медикаментов и медизделий для жителей Ульяновской области.

В состав АО «Ульяновскфармация» входят аптечный склад, цех по производству марлевой продукции, 150 аптек, 6 из которых имеют производственные отделы. Судя по всему, в ближайшее время все эти объекты будут выставлены на продажу.