Универсальная противогриппозная вакцина-кандидат успешно прошла доклинические исследования

11:03
6 ноября 2018

Татьяна Кублицкая

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Кандидатная универсальная вакцина против гриппа от компании InvVax («ИнвВакс») показала положительные результаты в доклинических исследованиях (ДКИ), и сейчас компания готовится к проведению клинических исследований I фазы и одновременно проводит раунд привлечения финансирования серии A, сообщает In-Pharma Technologist.

В проведенных ДКИ универсальной противогриппозной вакцины компания InvVax таргетировала 4 инвариантные области, каждая из которых индуцировала иммунный ответ у мышей.

Эти инвариантные области являются компонентами вакцины, которые способны предотвращать иммунную эвазию (уклонение от распознавания иммунной системой) и преодолевать мутацию вируса. По существу, инвариантные области обеспечивают стабильность вакцины и защитное действие против всех штаммов вируса без угрозы мутации или резистентности вируса.

Положительные данные ДКИ были получены при интраназальном или подкожном введении кандидатной вакцины у мышей. Мыши также получали инъекции вирусом гриппа, специфичным для места введения.

Доля выживших в группе мышей, получавших вакцину, составила 100%, тогда как в контрольной группе, не получавшей вакцины, этот показатель составил 0%.

Как заявил Артур Янг, основатель и президент InvVax, в компании надеются на ее приобретение одним из представителей Большой фармы по окончании клинических исследований I фазы – ориентировочно в 2021-2023 г. В компании также ожидают одобрения нового экспериментального препарата примерно в 2021 г.

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