Универсальная противогриппозная вакцина-кандидат успешно прошла доклинические исследования

В проведенных ДКИ универсальной противогриппозной вакцины компания InvVax таргетировала 4 инвариантные области, каждая из которых индуцировала иммунный ответ у мышей.

Эти инвариантные области являются компонентами вакцины, которые способны предотвращать иммунную эвазию (уклонение от распознавания иммунной системой) и преодолевать мутацию вируса. По существу, инвариантные области обеспечивают стабильность вакцины и защитное действие против всех штаммов вируса без угрозы мутации или резистентности вируса.

Положительные данные ДКИ были получены при интраназальном или подкожном введении кандидатной вакцины у мышей. Мыши также получали инъекции вирусом гриппа, специфичным для места введения.

Доля выживших в группе мышей, получавших вакцину, составила 100%, тогда как в контрольной группе, не получавшей вакцины, этот показатель составил 0%.

Как заявил Артур Янг, основатель и президент InvVax, в компании надеются на ее приобретение одним из представителей Большой фармы по окончании клинических исследований I фазы – ориентировочно в 2021-2023 г. В компании также ожидают одобрения нового экспериментального препарата примерно в 2021 г.