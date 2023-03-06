Управленцам разрешат стоять за первым столом

Рабочая группа по реализации механизма «регуляторная гильотина» утвердила проект приказа по квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам. Теперь провизоры, имеющие специальность «Управление и экономика фармации» (УЭФ), смогут выполнять все трудовые функции в аптеке, в том числе и отпускать покупателям препараты. Об этом «ФВ» рассказала исполнительный директор Национальной фармпалаты Елена Неволина.



Документ, который еще не опубликован, вступит в силу 1 сентября взамен приказа Министерства здравоохранения № 707н от 8.10.2015 «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки».



Инициатором изменений стала Национальная фармпалата, которая с 2014 года направила в Минздрав 23 письма с просьбой внести поправки в квалификационные требования специалистов. Из-за непоследовательности при внесении изменений в нормативные правовые документы возникла ситуация, когда специалисты по УЭФ вынуждены были получать специальность провизоров-технологов, чтобы стоять за первым столом.



Фармрозница считала этот принцип несправедливым и настаивала на его корректировке.

«Говорить о том, что данные изменения назрели давно, на данном этапе уже кажется дурным тоном. Поэтому остается только радоваться, что они все же прошли в эту редакцию», — рассказала Неволина.

Приказ № 707н вызывал массу сложностей у заведующих аптек, которые были вынуждены получать два сертификата для того, чтобы подменить сотрудника за первым столом, объяснила эксперт.