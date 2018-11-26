Юрий Жулёв: дефицит финансирования есть во всех программах льготного обеспечения

11:24
29 ноября 2018

Елена Калиновская

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Юрий Жулёв | Фото: Игорь Чунусов

Один из главных вопросов, который волнует пациентов, – лекарственное обеспечение. Об этом рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв на IX Всероссийском конгрессе пациентов. 

«На финансирование ОНЛС в 2018 г. выделено 31,7 млрд руб. плюс дополнительные 1,8 млрд руб., а дефицит программы составил около 22 млрд руб. Консолидированный бюджет региональной льготы составляет около 70 млрд руб., прогнозируемый дефицит – около 30 млрд руб.  На орфанные препараты субъекты тратят примерно 16 млрд руб., дефицит – 7 млрд руб.», – привел он экспертные оценки. 

Получается, что на практике социальные гарантии присутствуют только на бумаге, а чтобы их получить пациентам действительно приходится долго добиваться этого. 

«Невероятно снижает эффективность программы уход людей из нее, – отметил Юрий Жулёв. – Всероссийский союз пациентов выступает против монетизации. Невозможно монетизировать право на лекарство, которое спасает жизнь. О каком солидарном принципе можно говорить, если в программе осталось всего три с небольшим миллиона человек из пятнадцати».

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