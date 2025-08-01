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Установлен мораторий на...

Установлен мораторий на выдачу лицензий на спирт для производства фармсубстанций

01.08.2025
15:14
Дина Коблова
Утвержден закон, которым переносятся сроки введения электронного документооборота (ЭДО) для оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, включая лекарственные препараты. Документом также устанавливается до апреля 2027 года мораторий на выдачу лицензий на производство и поставки этилового спирта, в том числе для производства фармсубстанций.
Фото: 123rf.com

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 274-ФЗ от 31.07.2025, которым вносятся изменения в документы, регулирующие оборот этилового спирта и спиртосодержащей продукции.

Изменения вносятся в:

  • Федеральный закон № 171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;
  • Федеральный закон № 108-ФЗ от 03.04.2023 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Документом устанавливается до 1 апреля 2027 года мораторий на выдачу новых лицензий на производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта. Ограничения также распространятся на лицензирование производства этилового спирта для производства фармацевтической субстанции. Если заявления на лицензии будут поданы во время действия моратория, то их вернут заявителям без рассмотрения.

Еще переносится срок перехода на обязательное использование электронных документов для оборота этилового спирта и алкогольной продукции. Его продлили с 1 сентября 2025 года до 1 марта 2026 года.

Как стало известно на этапе третьего чтения законопроекта, инициативу о введении моратория подал Росалкогольтабакконтроль, который видит усиление риска нелегального выпуска спирта в случае появления новых производственных линий на фоне профицита мощностей (сейчас задействованы примерно на 70%).

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