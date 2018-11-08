«Ютека» упрощает поиск лекарств по онлайн-сервисам

Отличие нового маркетплейса от существующих на фармрынке онлайн-сервисов – в одном приложении сосредоточены одновременно несколько крупных аптечных сетей и компаний-дистрибьюторов. Информация о наличии препарата в аптеках и ценах на него доступна пользователю в режиме реального времени. «Ютека» позволяет бронировать лекарства и аптечные товары прямо в кассе выбранной торговой точки.

Объем инвестиций в проект составляет 250 млн руб. Инвестором выступил Филипп Герасимов, председатель совета директоров и акционер АО «Нефтеавтоматика», пишет РИА «Новости».

Сегодня «Ютека» доступна жителям 18 крупнейших регионов России. Среди партнеров компании: «Здравсити», «Самсон-Фарма», «Озерки», «Доктор Столетов», «А-Мега» и другие.

Разработчики проекта подчеркивают, что «Ютека» не является игроком фармрынка и не производит финансовых операций с пользователем. Клиенты расплачиваются в аптеке, получив свои препараты.