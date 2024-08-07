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Утилизацию медотходов по...

Утилизацию медотходов по классам распределят по трем операторам

07.08.2024
10:05
Таисия Кубрина
Совет Федерации одобрил поправки в регулирование обращения с медотходами. Большинство медотходов будет передаваться региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в том числе после их обеззараживания и обезвреживания. Особо опасные отходы класса «Г» будут передаваться федеральному оператору по обращению с отходами I и II классов опасности, а отходы класса «Д» — федеральному оператору по обращению с радиоактивными отходами.
Фото: pchvector/ru.123rf.com

Совет Федерации одобрил поправки в регулирование обращения с медотходами. Изменения вносятся в Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления», Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Новеллы закрепляют тождественность медотходов класса «А» твердым коммунальным отходам, а также определяют особенности обеззараживание медотходов классов «Б», «В» и «Г» (кроме особо опасных отходов) перед их передачей региональному оператору по обращению с ТКО. Утилизацией остальных отходов займутся федеральные операторы.

Обеззараживание могут проводить как сами организации, так и сторонние компании, включенные в специальные региональные реестры. Требования к таким компаниям установит правительство.

Кроме того, отходы производителей медицинских изделий выведут из-под действия специального регулирования.

Изменения должны вступить в силу с 1 сентября 2026 года.

О новом порядке работы с медотходами читайте в материале «Свели воедино»

Читать материал полностью

06.08.2024
Свели воедино. Как изменится регулирование в сфере обращения медицинских отходов
Фармацевтический вестник №18 (1147) / 2024

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