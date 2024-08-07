Утилизацию медотходов по классам распределят по трем операторам

Совет Федерации одобрил поправки в регулирование обращения с медотходами. Изменения вносятся в Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления», Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Новеллы закрепляют тождественность медотходов класса «А» твердым коммунальным отходам, а также определяют особенности обеззараживание медотходов классов «Б», «В» и «Г» (кроме особо опасных отходов) перед их передачей региональному оператору по обращению с ТКО. Утилизацией остальных отходов займутся федеральные операторы.

Обеззараживание могут проводить как сами организации, так и сторонние компании, включенные в специальные региональные реестры. Требования к таким компаниям установит правительство.

Кроме того, отходы производителей медицинских изделий выведут из-под действия специального регулирования.

Изменения должны вступить в силу с 1 сентября 2026 года.

О новом порядке работы с медотходами читайте в материале «Свели воедино»